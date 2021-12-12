Covid-19 böbrek hastalığı riskini arttırabilir

Ankara Güven Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Kronik böbrek rahatsızlığının böbreklerin kalıcı ve ilerleyici yetmezliği ve fonksiyon bozukluğu anlamına geldiğini söyledi.

Artıgerçek’deki habere göre kronik böbrek rahatsızlığının bir halk sağlığı problemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ekmekçi, Covid-19 enfeksiyonunun diğer bütün enfeksiyonlar gibi böbrekleri etkilediğini kaydederek, “Covid-19 enfeksiyonu böbrek hastalığı riskini arttırabilir. Böbrek hastalığı olanlar özellikle kronik böbrek hastaları ve böbrek nakil hastalarında Covid-19’un şiddeti artabilir. Özellikle böbrek yetmezliğiniz daha ileri evredeyse, diyalize giriyorsanız veya böbrek nakli hastasıysanız Covid-19’un seyri maalesef kötü olabiliyor. Bu hastalar kronik hastalıkları olduğu için Covid-19 enfeksiyonu açısından riskli hasta grubunu oluşturuyor. Bunlarda toplumdaki diğer bireylere göre Covid-19 hastalığı daha şiddetli seyredebiliyor. Maalesef hastaların bir kısmını da yoğun bakımda takip etmemiz gerekebiliyor. Bu hastaların bir kısmını da maalesef kaybediyoruz.”

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