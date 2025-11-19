Diş hekimleri iş bekliyor

Türkiye’de her yıl binlerce diş hekimi mezun olmasına rağmen kamuda iş bulamıyor. Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) tek seferle sınırlandırılması, genç hekimlerin geleceğe dair umutlarını zayıflatıyor.

Sağlık-Sen, yaklaşık 50 bin diş hekiminin görev yaptığı ülkede, önümüzdeki 5 yılda 50 bin genç hekimin mezun olacağını ve istihdam sıkıntısının büyüyeceğini açıkladı. Açıklamada, kamuda yeterli diş hekimi olmamasının halkın sağlık hizmetlerine erişimini kısıtladığı, vatandaşları özel hizmete yönlendirdiği ve ekonomik yük yarattığı vurgulandı. Sağlık-Sen, “Diş hekimleri kamuda ivedilikle istihdam edilmelidir, koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmelidir” çağrısında bulundu. Ankara - Adnan Solmaz

