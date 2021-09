Her yıl 8 bin çocuk kanser teşhisi alıyor

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İrtibat Bürosu, “Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergene, Türkiye’de ise her yıl 8 binden fazla çocuğa kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İrtibat Bürosu, her yıl Eylül ayında küresel ölçekte gündeme alınan Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayının, Türkiye’de ve dünyada kanserden etkilenen çocukları ve ergenleri hatırlama zamanı olduğunu açıkladı. Açıklamada Türkiye’de her yıl 8 binden fazla çocuğa kanser teşhisi konulduğu belirtildi. Pandemi sırasında bile, çocukluk çağı kanserlerinin, dünyadaki çocuklar için hastalık kaynaklı ölümlerin bir numaralı sebebi olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

3 dakikada bir kanser teşhisi

“Çocukluk çağı kanseri önemli bir halk sağlığı ve toplumsal bir sorundur. Bu nedenle herkes, çocukluk çağı kanserinin keskin gerçeği hakkında bilgilendirilmelidir. Dünyada her yıl 0-19 yaş aralığındaki 400 binden fazla çocuk ve ergen, Türkiye’de ise her yıl 8 binden fazla çocuk kanser teşhisi almaktadır. Her 3 dakikada bir, dünyanın herhangi bir yerinde bir aile, çocuklarına kanser teşhisi konulduğuna dair yıkıcı bir haberle yüzleşmek durumunda kalıyor. LÖSEV olarak Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekiyor ve ülkemizdeki her kesimden aileleri çok derinden etkileyen bu farkındalık kampanyasını desteklemeye dâvet ediyoruz.”