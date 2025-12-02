Obezite artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında Güncel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, “Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor.” dedi. Bu konuda yayımladıkları kılavuzda, 3 terapi üzerine kurulu bütüncül bir strateji sunduklarını belirtti. "Birincisi, güçlü politikalarla daha sağlıklı ortamlar oluşturmak. İkincisi, tarama ve erken müdahale yoluyla yüksek risk altındaki bireyleri korumak. Üçüncüsü ise obeziteyle yaşayanlar için yaşam boyu, kişi merkezli bakıma erişimi sağlamak" diye konuştu. AA

