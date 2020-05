Sahip olduklarımızın değerini anladık

Koronavirüs gündeminin, kullanıcılarının alışveriş ve hayat alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, uygulama içinden yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Salgın döneminde sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladığımızı gösteriyor. Araştırmadan çıkan çarpıcı başlıklar şöyle: Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı. Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor. Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü. Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi. 10 kişiden 7’si giyim harcamalarını kıstı. #EvdeKal süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti. Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.

İstanbul – Yeni Asya