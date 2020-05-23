Sahip olduklarımızın değerini anladık

23 Mayıs 2020, Cumartesi
Koronavirüs gündeminin, kullanıcılarının alışveriş ve hayat alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, uygulama içinden yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Araştırma sonuçlarına göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Salgın döneminde sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladığımızı gösteriyor. Araştırmadan çıkan çarpıcı başlıklar şöyle: Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı. Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor. Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü. Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi. 10 kişiden 7’si giyim harcamalarını kıstı. #EvdeKal süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti. Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.
İstanbul – Yeni Asya
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