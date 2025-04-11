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11 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

'SMA tedavisinde kullanım kolaylığı olan ilacı SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz'

11 Nisan 2025, Cuma 14:59
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nda konuştu.

SMA ilaçları hakkında konuştu

Işıkhan, "2024 yılı Aralık ayında Tip-1 diyabet hastalığı olan 18 yaş altındaki çocuklarımızın kan şekeri takibini kolaylaştırmak için 'Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme kapsamına almıştık. Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geçtiğimiz ay geri ödeme listemize ekledik. Böylelikle hastanede, damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabilen bu tedaviyle özellikle Hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine tedavide büyük kolaylık sağlamış olduk." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, SGK tarafından geri ödeme listesine eklenecek bir ilacı da paylaşmak istediğini belirterek, "Belki Sayın Maliye Bakanımız bu müjdeyi size yakın zamanda verebilir diye düşünüyorum. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve 2017'den bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2025 yılında 110 ilaç geri ödeme listesine alındı"

 

"2024 yılında; 425 yurt içi, 7 yurt dışı toplam 432 ilaç geri ödeme listesine eklenmiş olup bu ilaçların 53 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. 2025 yılında da 107 yurt içi, 3 yurt dışı toplam 110 ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçların da 25 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bugün itibarıyla 8 bin 579 adet yurt içi ruhsatlı, 399 adet yurt dışından temin edilen olmak üzere toplam 8 bin 978 adet ilaç geri ödeme kapsamında yer almaktadır. 2024 yılı mayıs ayında hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artırmıştık. 2025 yılında SGK tarafından yapılan düzenleme ile aile hekimlerinin SGK ilaç geri ödeme listesinden reçete edebildiği ilaç sayısını 5 bin 600 ilaçtan 6 bin ilaca çıkardık. Aile hekimliği uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını da artırdık. Aile hekimi uzman hekimlerince yaklaşık 2 bin 650 ilaca rapor düzenlenebilmekte iken bu sayıya 80 ilaç daha ilave edilerek vatandaşlarımızın ilaca erişimlerinde kolaylık sağlamış olduk."

 

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