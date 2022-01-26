Suriyelilerin sayısı 4 milyona yaklaştı

Suriye’de yaklaşık 11 yıldır aralıksız devam eden savaş en çok sivil halkı mağdur etti.

Savaşın yaşandığı ülkeden kaçan milyonlarca Suriyeli, Türkiye başta olmak üzere başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler çoğu kötü şartlarda yaşama mücadelesi veriyor. Gittikleri ülkelerde ırkçı saldırıların hedefinde olan Suriyeliler aynı zamanda ucuz işgücü olarak görülüyor. Ülkelerini terk edemeyen yüz binlerce Suriye’li ise yıllardır kamplarda yaşıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 733 bin 982. 2020 yılında Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 641 bin 370 olarak görünüyordu. Mülteci meselesinin tartışıldığı Türkiye’de 2020 yılından bu yana 92 bin 612 kişinin arttığı görülüyor. Türkiye’de bulunan Suriyeliler neredeyse bütün illere yerleşmiş durumda. Geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin ilk 10 ile göre dağılımı sıralamasında İstanbul birinci sırada. Türkiye’de Suriyeliler için barınma merkezleri de durumda. Bu merkezler Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye’de bulunuyor. Bu şehirlerde bulunan 7 merkezin kapasitesi 51 bin 358 kişilik. Haber Merkezi

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