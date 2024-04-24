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24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınları

24 Nisan 2024, Çarşamba
Sağlıklı bir hayat için büyük önem taşıyan D vitamini, eksikliği durumunda pek çok soruna zemin hazırlıyor. Bu durumda dışarıdan vitamin takviyesi gerekiyor. Ancak uzmanlar vitaminin gelişigüzel değil, hekim kontrolünde kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.

En önemli D vitamini kaynağı olarak yaratılarak hizmetimize sunulan güneş ışınları, sağlıklı bir vücut için vazgeçilmez bir ihtiyaç. Aslında çok kolay yolla temin edilen bir vitamin olsa da eksikliği toplumda çok yaygın olarak görülüyor. Üstelik bu durum sadece Türkiye için değil, tüm dünya için geçerli. D vitamini diğer birçok vitaminin aksine güneş ışınlarının etkisiyle derimiz tarafından sentezlenebiliyor. Bunun için güneşten yeterince faydalanmak, eksikliği gidermek adına büyük önem taşıyor. Tabii dışarıdan takviye yoluyla da alınabiliyor. Ancak gelişigüzel alınan D vitamini takviyeleri bazen yarardan çok zarara sebep oluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Müslüm Tuna, “Güneş ışınlarının geliş açısı çok önemli. Herhangi bir saatte değil, güneş ışınlarının bulunduğumuz bölgeye dik açılarla geldiği dönemde derimizden sentezlenebiliyor. Sabah ya da akşam saatlerindeki güneş ışınlarının D vitamini üretmeye bir faydası yok. ” dedi.

(TRT Haber)

 

 

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