İlaçta KDV %1 olsun

Son yıllarda ülkemizde ağrı kesici ve ateş düşürücülerden kanser, epilepsi, astım, migren, tüp bebek gibi hayati önem taşıyan hastalıkların ilaçları piyasada bulunamıyor. Yabancı ilaç firmalarının da Türkiye piyasasından çekilmeye başlaması sorunu daha da derinleştiriyor.

BirGün’ün haberine göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı (TEİS) Eczacı Nurten Saydan, “İlaç zaten zor bulunan bir ürün haline geldi. Bunun yanında bir de ilaçtaki yüzde 10’luk Katma Değer Vergisi (KDV) vatandaşın ve eczacının mağduriyetine neden oluyor. İlaçtaki KDV yüzde 1’e düşürülmeli. İlaçtaki yüzde 10’luk KDV hem ülkemizdeki ilacın en büyük alıcısı konumundaki devlete ekstra bir finans yükü, hem de geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza da ödeyecekleri katkı payı ve farklara yansıdığı için ek külfet getiriyor. Bu KDV yükünün zararını hem biz eczacılar hem de SGK taşımak zorunda kalıyor” çağrısı yaptı. Haber Merkezi

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