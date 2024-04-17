Sigara kalp ve damarlarda büyük tahribat yapıyor - İçeriğinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunuyor

Kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa sebep olan sigara, kalbi ve damarları de olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, sigaranın kalp krizi riskini artıran ciddi bir sebep olduğunu ifade ediyor.

Sigara kullanmanın ne kadar zararlı olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Uzun yıllardır her türlü mecrada buna ilişkin uyarılar, haberler ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’nün girişimiyle toplumsal bilinç oluşturmak ve sigarayı bırakmayı teşvik etmek amacıyla 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul ediliyor. İçeriğinde 4 binden fazla kimyasal içeren sigara, akciğer başta olmak üzere hemen her organda ciddi hastalıklara sebep oluyor. Tıpkı kalp ve damarlarda olduğu gibi… Peki sigara kullanımı kalbe nasıl zarar veriyor? Kalp krizlerindeki rolü ne? Sigarayla kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı da olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi’nden Prof. Dr. Barış Güngör anlattı. Kalp kriziyle başvuran hastalarda sigara kullanıma oranı yüzde 50 civarında. Bu da çok ciddi bir risk faktörü olarak önümüze çıktığını gösteriyor.

Sigara dumanı tüm hücrelere ulaşıyor

Prof. Dr. Güngör, şöyle diyor: “Sigaranın içinde nikotin yanında, karbonmonoksit, katran, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit ve metan gibi insan sağlığına çok zararlı 3500 farklı kimyasal madde mevcut. Akciğerle alakalı kronik akciğer hastalıkları ve akciğer/gırtlak kanseri riskini ciddi derecede artırıyor, ancak kalp damar sistemi üzerine etkileri toplumda daha sık görülüyor. “Sigara dumanını çektiğimiz zaman akciğerdeki hava odacıklarından bütün bu kimyasallar kana karışarak tüm hücrelerimize ulaşıyor. Katran akciğerde birikiyor ancak kanla bütün hücrelerimize ulaşan kimyasallar sağlığımızı tehdit eden bir dizi reaksiyonu tetikliyor. Damar duvarını kaplayan “endotel” hücreleri de sigaradan etkileniyor ve atar damarlarda plak oluşumu ve damar tıkanıklığı hızlanıyor.”

Kanın kıvamını koyulaştırıyor

Prof. Dr. Güngör, sigaranın kalp ve damarlarda verdiği tahribatı ise şöyle özetliyor: “Damar tıkanıklığı dediğimiz ateroskleroz ve aterosklerozun üzerinde gelişen pıhtılaşma, aslında kalp krizi dediğimiz durum. Sigara, pıhtılaşma hücrelerinin (trombositler) aktivasyonunu artırıyor ve kanın kıvamını koyulaştırıyor. Atar damarlardaki plaklarda inflamasyona yol açıyor, bu da plakların yırtılması ve damar içi pıhtı oluşumuna neden olmasını kolaylaştırıyor. Bu olay kalp damarında olursa kalp krizi, beyin damarında olursa felç, bacak damarında olursa soğukluk, morarma, ülser oluşumu hatta amputasyona kadar gidebilen ciddi problemlere yol açabiliyor.”

(TRT Haber)