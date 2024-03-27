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28 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Randevu alabilen şanslı

27 Mart 2024, Çarşamba 22:48
Türkiye, son yıllarda yapılan devasa hastaneleri konuşmaya devam ediyor. Devasa şehir hastaneleri ile tüm sağlık hizmetlerinin bu hastanelere kaydırıldığını anlatan SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Hastanelerde randevuların 6 ay sonrasına verildiğine şahit oluyoruz. Ocak ayı itibarıyla 17 tane şehir hastanesinde 136 randevu araması yapıldığında 87’sinde boş randevu bulunamadı. Büyük hastane yapmak marifet değil. Hastaların sağlık hizmetlerine erişebilmesi mühim olandır” dedi.

Sağlıkta çok önemli sorunların bulunduğuna da işaret eden Akarken, “2024’te 84 milyar TL ödenecek olan şehir hastanesinde randevu bulunamamasına mı yanalım, doktorların hastalarına zaman ayıramamasına mı üzülelim, sağlık personellerinin insanca çalışma saatlerinde çalışamamasını mı konuşalım biz de ne yapacağımızı bilemez olduk. Pek çok şehir hastanesinde kadın doğum, çocuk, göz, dermatoloji gibi bölümlerde randevu araması yapıldığında ya hiç yer bulunamıyor ya da günler sonrasına randevu aralığı veriyor. Aylar sonraya randevu verilen hasta, “o zamana kadar yaşayacağım ne malum” sorusunu haklı olarak soruyor” ifadelerini kullandı.

Sedat Serdar - İstanbul 

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