Her yerde sigara yasağı - Birçok ülkede katı yasaklar getirildi

Dünyanın pek çok ülkesinde sigaraya karşı yoğun bir mücadele sürdürülüyor. Bazı ülkeler sigara satışına yaş sınırı getiriyor, bazıları ise kamu alanlarında tüketimini yasaklıyor.

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Sigara alışkanlığı neredeyse tüm dünyanın ortak sorunu. Son yıllarda pek çok ülke sayısız sağlık sorununa yol açan bu zararlı alışkanlıkla mücadele etmek adına ciddi adımlar attı.

Bu konuda son hamle İngiltere’den geldi. “Sigarasız nesil” yetiştirme girişimi kapsamında 1 Ocak 2009’dan sonra dünyaya gelenlere sigara satışı yasaklandı. İngiltere’nin sigara konusundaki bu kararı çok tartışılsa da ilk değil.

Yeni Zelanda’dan Meksika’ya kadar pek çok ülkede benzer yasaklar ya da kısıtlamalar var. Peki hangi ülkeler sigara kullanımıyla mücadele etmek için ne gibi adımlar attı? Türkiye sigarayla ciddi anlamda mücadele eden ülkeler arasında. Türkiye’de sigarayla mücadele için ilk önce 2008’de kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirildi. 2013’te sürücülerin sigara içmesini yasaklayan madde yasaya eklendi. 18 yaşın altındakilere sigara satışının yasak olduğu Türkiye’de, 2020’de ise sigara paketlerinin ilgi çekici ve özendirici olmaması için tek tip olmasına karar verildi. Amerika kıtasında sigara konusundaki en geniş ve katı yasağı Meksika koydu. İlk olarak 2008’de barlar, restoranlar ve ofislerde sigara içmek yasaklandı. 2021’de buna tüm kamusal alanlar dahil edildi. Yasaklardan sigara reklamları da nasibini aldı. Dünyanın sigara içilmeyen ilk ülkesi olmayı hedefleyen Bhutan, 2004’te ülke genelinde sigara satışını ve kullanımını yasakladı. İrlanda’da, 2004’te bar ve restoranlarda sigara içmek yasaklandı. 2009 yılında ise bu yasak daha da genişletilerek tüm kapalı alanlara sigara yasağı getirildi. Norveç, sigarayla mücadeleye ilk olarak 1975’te başladı. Yürürlüğe giren yasayla sigara reklamları tümüyle yasaklandı. Sigaradan alınan vergi artırılarak paketlerin üzerine uyarılar yazıldı. 2004’te ise ülke genelinde kamuya açık her yerde sigara yasağı uygulanmaya başladı.

FRANSA TÜTÜNSÜZ İLK NESİL PEŞİNDE

İsveç, Avrupa’nın ilk sigarasız ülkesi olmaya hazırlanıyor. Ülkede 2019’dan beri restoran ve barların yanı sıra otobüs duraklarında, tren peronlarında, hastane ve diğer kamu binalarının girişlerinde sigara içmek yasak. Hollanda’da tüm restoran, kafe ve barlarda sadece ayrı bölümlerde sigara içilebiliyordu. Ancak alınan son kararla bu bölümlerin tamamı kapatılarak yasak genişletildi. Yine sigara satışı da sadece benzin istasyonları ve tütün ürünleri satan dükkanlarla sınırlandırıldı. Fransa ilk olarak 2008’de bar ve restoranlarda sigara içilmesini yasakladı. 2032 yılına kadar tütünsüz ilk nesli oluşturmak isteyen Fransa, 2023’te ise tüm plajlarda, halka açık parklarda, ormanlarda ve okul yakınlarında sigara içmeyi yasakladı.

ABD’DE YASAKLAR FARKLI UYGULANIYOR

Danimarka’da 2007’de kamuya açık binalarda sigara içmek yasaklandı. Yine 18 yaşın altındakilere sigara satışı yapılmıyor. Avustralya’da kapalı mekanlarda, bina girişlerinde, plajlarda ve halkın yoğun olarak kullandığı caddelerde sigara kullanımı yasak. Japonya’da 2020 yılından itibaren kapalı alanlarda sigara içilmesine izin verilmiyor. Kapalı alanlarda sigara içilmesi için işletmelere ayrı alanlar kurması şartı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise sigara konusundaki yasalar eyaletten eyalete değişiyor. Bununla birlikte genel olarak federal binalar, toplu taşıma araçları ve çoğu restoran ve bar dahil olmak üzere birçok kamusal alanda sigara içmek yasak.