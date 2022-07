Yoğun bakımlara yatışlar başladı

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Kalabalık yerlerde mutlaka maske takılmalı” dedi.

Salgın bitmedi uyarısı

'Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak'

Korona virüsü vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte yoğun bakımlara yatışlar da arttı. Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, “Şu an yoğun bakımlarımızda Covid-19 tanısıyla yatan 10 hastamız var. Bu sayı artacak” dedi. Doğan, şu bilgileri paylaştı: “Koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Daha önceki piklerde olduğu gibi burada da şu an yeni bir alevlenme, yeni bir pikin başlangıcındayız. Vaka sayılarının günler içerisinde çok yüksek rakamlara ulaşacağını bekliyoruz. Avrupa bu anlamda bizim bir adım önümüzde. Biz Avrupa’daki vaka sayılarını ülke olarak takip etmekteyiz. Şu an Avrupa’ya baktığımızda günlük 100 binin üzerinde vaka sayısı olan ülkeler var. Peki biz bu sayıya ulaşmamak adına neler yapmalıyız? Sisteme yeni eklenmiş bir bilgi yok.”

‘MASKE KULLANMAYA DEVAM EDİN’

“Temel koruyucu önlemlerimiz maske, mesafe ve hijyen etkinliğini ve temel olmak sürecini sürdürüyor bunların dışında özellikle toplu taşıma alanlarında AVM’lerde, kalabalık ortamlarda, pazar yerlerinde mutlak suretle maske takalım. Özellikle eşlik eden hastalığı olan kişiler, hastalığı eşlik eden hastalıktan kasıt şudur. Tansiyon, kalp hastalığı, şeker, böbrek yetmezliği gibi hastalık olan kişiler bu hastalığı daha ağır geçirme riskiyle karşı karşıya kalan bu kişiler kendilerini izole etmelerini öneririz.”

Haber Merkezi