Salgın bitmedi uyarısı

SALGININ BİTMEDİĞİ UYARISINDA BULUNAN TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ GÜNDE 16 BİN COVİD 19 VAKASI OLDUĞUNU BİLDİRDİ. SAĞLIK BAKANI KOCA DA VAKALARIN ARTTIĞINI DOĞRULADI.

Covid-19 pandemisinde yaklaşık iki buçuk yıl geride kalırken, hem dünyada hem de Türkiye’de vaka sayıları yeniden artışa geçti. Uzmanlar, koronavirüs salgınında altıncı dalganın yaşanıyor olabileceğine dikkat çekerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yayımladığı bayram mesajında, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Omicron varyantına bağlı vakaların arttığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği de 396 aile hekiminin katıldığı bir anket yaptı. Elde edilen veriler Türkiye genelindeki artışı doğruluyor. Anket sonuçları verilerinin ortaya konduğu açıklamada aile hekimlerinin izlem listelerinde ortalama 4,76 Covid tanılı hasta olduğuna dikkat çekilirken, “Bu ortalama sayı 24 bin 762 aile hekimine oranlandığında toplam 117 bin 867 Covid-19 tanılı kişi olduğu belirlenmiştir. Bu, günlük 16 bin 838 hasta demektir. Eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı açıklamasında bu sayı haftalık 57 bin ve günlük 8 bin olarak verilmekteydi. Elde ettiğimiz veriler, bakanlığın açıkladığı sayının iki katıdır” ifadelerine yer verildi.

VAKALARIN DÖRTTE BİRİ İSTANBUL’DA

Açıklamada tüm vakaların dörtte birinin İstanbul’da olduğuna ve bayram tatilinde salgının Türkiye’ye taşındığına da vurgu yapıldı. Bayram öncesi yapılan ankette İstanbul’da ortalama 8,5 Covid tanılı hasta olduğuna, bunun da günde 4 bin 857 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, “Tüm vakaların dörtte biri İstanbul’dadır. HES kodu ve izolasyon uygulaması yokken, toplu taşımada maske zorunlu değilken, bu durum salgının İstanbul’dan tüm Türkiye’ye taşınması demektir” denildi.

‘DERHAL MASKE VE MESAFE TEDBİRLERİ UYGULANMALI’

TTB, tüm bu verilerden yola çıkarak acil alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: Günde 16 bin yeni vaka ve artan salgın dalgasında maske ve mesafe tedbirleri derhal uygulanmalıdır. Covid-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık çalışanları, 50 yaş üstü yurttaşlar, Covid-19 için riskli kronik hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altı da dahil tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalıdır. Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmaldır. Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maskesiz girişe izin verilmemelidir. HES kodu, hasta ve temaslı takipleri ile sağlıklı kişilerden uygun koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalıdır. Test yapma konusunda isteksizlik son bulmalı Covid-19 test merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalıdır.

Haber Merkezi