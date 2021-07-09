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Yoğun bakımlarda alarm: Ağustosta vak’aların yüzde 80’i Delta varyantı olacak

09 Temmuz 2021, Cuma 20:20
Prof. Dr. Necmettin Ünal, yoğun bakımlarda delta varyantlı hastaların görülmeye başlandığını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, yoğun bakımda delta varyantını taşıyan Covid-19 hastalarını tedavi etmeye başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, “Teorik olarak hafif geçmesini bekliyoruz. Delta vak’alarının hastaneye başvuru oranları ve hastaneye yatış oranları düşük. Yoğun bakıma yatış oranları da düşük olacaktır” dedi. Yoğun bakımlarda yatan delta varyantlı hastalara ilişkin tecrübelerinin henüz çok olmadığını, delta varyantı taşıyan hastaların sayısının da şimdilik az olduğunu belirten Ünal “Henüz deltayla ilgili spekülasyon yapabilecek sayıda bir hasta izlemedik. Klinik tablo üç aşağı beş yukarı öncesine benziyor. Ama daha, ‘bu varyant böyledir’ diyecek tecrübeye ulaştığımızı, en azından kendim için, düşünmüyorum. Delta varyantlı hastaları yoğun bakıma yatıran arkadaşlarla konuştuğumuzda ilk başvuru şikâyetlerinin farklı olduğunu söylüyorlar. Şu anki görüntüsü öncekilerden çok farklı değil gibi, ama yorum yapmak için erken. Üç gün sonra farklı bir şey söyleyebiliriz” ifadesini kullandı. Duvar’a konuşan Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kıraner ise yoğun bakımlarda Covid-19 sebebiyle yatan hasta sayısının bugünlerde çok yüksek oranlarda olmadığını belirtti.

Artış olacak

Kıraner şunları kaydetti: “Şu an yoğun bakımlarda delta varyantlı çok yoğun hasta yok. Ama olacak mı, kesinlikle olacak.  Bu varyantın yoğun bakım takibi açısından farkları neler olacak, daha çok mu yapay solunum gerekecek ya da çoklu organ yetmezliği daha çabuk mu gelişecek, bu yönlerden hazırlıklı olmamızı öneriyor hocalarımız. Pek çok açılan üniteyi de her an açılmak üzere kapattılar” dedi. Uzmanların dile getirdikleri eylül ayı için 4’üncü dalga beklentisini kendisinin de taşıdığını, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği talimatlarla da eylül ayındaki muhtemel bir pik için hazırlık yapıldığını ifade eden Kıraner, “Eylül için bakanlıktan gelen yazışmalara baktığımızda hastanelere, ‘Eylül ayına kadar yıllık izinlerinizi bitirin’ diyorlar. Eylülde bu dalganın beklentisi çok açık.

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Ağustosta vak’aların yüzde 80’i Delta varyantı olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, Ağustos ayında vak’aların yüzde 80’inin Delta varyantı olacağını söyledi. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nin çevrimiçi düzenlediği programa katılan Korukluoğlu, ‘Ülkemizde Sars-Cov-2 Varyant Sürveyan Çalışmaları’ isimli sunum yaptı. Prof. Dr. Korukluoğlu, Delta varyantının hızlı yayılmasının beklenmedik bir şey olmayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Benim açımdan önemli olan ise bunun ne kadar yatakta tedaviye ya da ölüm oranına sebep olabileceğidir. Bildiğim delta vak’alarda kötü bir geri bildirim yok. Pozitiflik oranları ülkemizde hâlâ düşük. İngiltere’de de vak’a sayıları artıyor, ama hastanelerdeki doluluk oranları düşüyor. Bizim açımızdan en önemli şey budur, aşıdan beklediğim en büyük fayda da bu olacaktır.” Sakarya - aa

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