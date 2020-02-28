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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

Yeni Asya’ya gerekli desteği verecek miyiz!

Ali FERŞADOĞLU
28 Şubat 2020, Cuma
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin 23 Mart 1960’ta ahirete irtihali ve 27 Mayıs kanlı darbesiyle Nur Talebeleri bir sarsıntı geçirir. Onun sır kâtibi, “Nurun fedakâr kahramanı, büyük kumandanı” ünvanı verdiği Zübeyir Gündüzalp, diğer ağabeyleri İstanbul’a toplayarak istişareyi ve şahs-ı maneviyi teşekkül ettirir.

“Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir” direktifi, Cemaatin birlik ve beraberliğini sağlayacak nâşir-i efkârı ve sosyal hayattaki sesi olacak bir gazetenin zarurî gördüğünü ifade eder:

“Bir gazeteye ihtiyacımız var cemaat olarak. Bizim kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar; kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risâle-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek bir gazeteye ihtiyacımız var.” 1 

Böylece İttihad’la başlayıp Yeni Asya ile devam eden Nur hareketinin basındaki nurânî dilinin hizmet sürecinin startını verir.

21 Şubat 1970’de, “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” parolasıyla Bâb-ı Âli’de günlük bir gazete doğdu: Yeni Asya.

“Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.” 2

İttihad ve devamı Yeni Asya, Hüsrev Altınbaşak hariç, Üstad’a bizzat hizmet eden talebelerinin tamamının istişaresi ve olurunun sonucunda çıkarılmıştır.

İkincisi; 21 Şubat 1970 yılında basın hayatına adım atan Yeni Asya, 170 bin lira eksi bâkiye, yani borç para ve bir buçuk gazeteci ile kurulmuş.

Bin bir güçlüklerle yayınını sürdürür. Sadece 1980-84 arası dört sefer kapatılır, üç isim değiştirir: Kapatılır Yeni Nesil olur, kapatılır Tasvir olur, kapatılır Hür Yurt’u çıkarmaya hazırlanır ve tekrar Yeni Asya’ya döner.

Şimdi kendimize sormamız gereken üç şey vardır:

1- Yeni Asya, kuruluş gayesine uygun yayın yapıyor mu?

2- Cemaatin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu?

3- Başına gelen bunca badirelerden sonra, yalnız ve yalnız cemaatin desteğiyle, 50 yılını tamamladı. İkinci 50 yıla girerken, hizmetlerini devam ettirmesini istediğimize göre lâyık ve gerekli desteği verebilecek miyiz?

Dipnotlar:

1- İşte Hayatım-M. Kutlular 96. 2- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 265.

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