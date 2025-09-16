Asrın dehşeti, manevî cihad, aile ve gençlerimiz

Risale-i Nurlarda insanların, tabaka, sınıf, mizaç ve karakter yapısı, vazife ve sorumlukları, tehlikeleri gibi birçok yönleri detaylı tesbit ediliştir. Çare ve çözümleri de en güzel şekilde verilmiştir.

Eğitim-Öğretim yılı başladı. Orta Öğretim, Lise ve Üniversitelerde milyonlarca yavrumuz yeni bir döneme başladılar. Sokak, saha, piyasa ve toplumun dehşet saçan halleri de ortada. Ciğerpârelerimizi bu dehşet ve felaketlerden kurtarmak için dikkatli olmalıyız. Başta Üniversite gençliği olmak üzere bütün gençlerimizin eğitilmesi, günahlardan ve her türlü tehlikelerden korunmasına yardım edecek bazı bilgileri de kısaca paylaşalım.

AİLELERE, ÇOCUK VE GENÇLERİMİZE FAYDALI OLACAK DEĞERLER

- Bahtiyar bir genç, bu kudsî dava için dershanelerde kalmayı ve irtibatlı olma, Kur’ân ve sünnete uygun hayatı yaşama emelinde olmalıdır.

- Risale-i Nur’dan istifade ettiği hakikatleri muhtaçlara ulaştırma gayreti, gayesi ve hedefine odaklanmalıdır.

- ”Benim aklımın nuru, kalbimin gıdasını tatmin edecek eser ve arkadaşlar bu şahs-ı manevî içindedir.” fikrini benimsemelidir.

- ”Bir lütf-u İlâhî olan Risale-i Nurların maddî, manevî sıkıntılarımı halledecek her şeye kâfi gelecek çözümü vardır” anlayışıyla okumalarını yapmalıdır.

- Lüzumsuz işler, bâtıl cereyan ve fikirlerle uğraşmaya zamanı olmamalı, ömür sermayesini boşuna harcamamalıdır.

- Nurlarla meşgul olmanın, manevî bir mücevherat-ı Kur’âniye ziyafeti değerinde olduğunu idrak etmelidir.

- İman cereyanın hazzı ve aşkıyla, bâkî hayata hizmet ettiğini, fânî şeylere emek sarf etmediğini bilmelidir.

- Kur’ân’ın kâinat genişliğindeki yüce ve elmas gibi hakikatlerine çalışmanın zevkini almalıdır.

- Asrın dehşetiyle, “Bâtılı iyice tasvir etmek, sâfî zihinleri idlâldir” hakikatindeki inceliği kavrayarak prensipli ve nezaketli olmalıdır.

- Fen ve felsefeden gelen dalâlet ve şüpheleri Risale-i Nurların kökünden kesmiş olduğunun şuuruyla, dava ve eserlere sahip çıkma faziletine ermelidir.

- Nurlardaki bu hakikatlerin ümmet ve insanlık hayatında açtığı turfanda çığır, meslek ve meşrebi hazmetme gayretiyle “saff-ı evvellerin” başlattığı, ikinci neslin devam ettirdiği “Sahabe mesleğini” sürdürmenin mümtaz bir ferdi olma kararlığında olmalıdır.

- Manevî ve mu’cizevî Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin, bu vatan ve milleti dinsizlik ve komünistlikten muhafaza ettiğini, dünya durdukça bu kırılmaz çizginin süreceğini kabul edip inanmalıdır.

AİLELERİ, ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKELER

- Ahmak din düşmanları, Nur Talebesi gençlerimizi her türlü şer odaklı usullerle korkutup, aldatmaya çalışıyorlar buna dikkat etmelidir.

- Zındıka komiteleri, sinsice insandaki zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden istifade ederek, ürkütme ve sindirme yolunu tutuyorlar. Buna fırsat verilmemelidir.

- Şeytanî plân, oyun, hile, yalan, ötekileştirme, korkutma, iftira, karalama, tuzaklı taarruzlar -sağlam duruş karşısında- geçiştirilir. Bu korku ve evham yaymalara ve desiseli manevralara pirim vermemelidir.

- Fena şeylerle meşguliyetin neticesi; menfî, bozmak, yıkım, tahribat olacağını, fena tesir edip fena iz bırakacağını bilmeli ve bunlardan uzak durmalıdır.

- İnsî ve cinnî şeytanların, dinsizlerin, fitnecilerin, sosyal medya trollerinin; kudsî dava, şahs-i manevî, eserler, Üstad hakkındaki menfî itham ve karalamalarıyla asla meşgul olmamalı, yokluğa mahkum edip gündemden çıkarmalıdır.

- Meşru olmayan, korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayretinde olan; maaş, servet, maddî manevî hediyeler, hürmet, teveccüh, makam, mevki, şöhretten şiddetle uzak durup kaçınmak