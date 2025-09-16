"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Şeker zararlı mıdır?

Süleyman KÖSMENE
16 Eylül 2025, Salı
Hilmi Çekici: “Şeker nasıl bir maddedir? Yararlı mıdır? Zararlı mıdır? Üstad hazretleri neden şekerli çay içerdi?”

Şekerde Denge

Vücut dengeleri gözetilmek şartıyla şeker tüketilebilir. Fakat ölçülü olmak önemlidir. Ölçüyü kaçırdığımızda diyetlere mecbur kalırız.   

Kişinin sağlık dengesi bozulmazsa şeker faydalıdır. Fiziksel performansı artırır, enerji seviyesini yükseltir, zihinsel odaklanmayı sağlar, bağışıklık sistemini düzenler.   

Şeker düştüğünde ise serotonin salgısı azalır, zihinsel fonksiyonlar yavaşlar, dikkat süreleri kısalır, beyin kendisini iyi hissetmemeye başlar. 

Fakat şeker ihtiyacını insan sadece işlenmiş şekerden almaz. Meyveler, bal, pekmez gibi ürünlerden de alır. Bu ürünlerle aynı zamanda, şekerin yanı sıra vitamin ve mineral dengesini de düzenler. 

Doğru tüketilirse şeker, vücudun enerji seviyesi için etkilidir ve sağlıklıdır. Şekerin olumlu etkilerini en üstü düzeye çıkarmak için bilinçli, dengeli bir tüketim şarttır.

Besin Maddelerinde Şeker

Fakat denge dediğimizde burada durmak lazım. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, günlük kalori ihtiyacının % 10’dan fazlası şekerden gelirse bu sıkıntılıdır. Bu günlük 12 çay kaşığı şeker eder. Daha fazlası zarar demektir.

Öte yandan, protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren besinler, kan şekerini dengede tutarak tatlı ihtiyacını da karşılar. Fakat bu oranı bilmemiz lazımdır. Şeker hemen bütün gıdalarda ve yiyeceklerde az veya çok vardır. Günlük hangi besinlerden kaç kalori şeker aldığımızı bilmemiz gerekir. Mesela 175 gram patatesten yaklaşık 2 gram şeker almaktayız. Yüz gram pirinçten yaklaşık 1 gram şeker bulunur. 

Şeker tüketirken düzenli fiziksel aktiviteler önemlidir. Çünkü fiziksel aktiviteler enerji dengesini sağlar, vücut aldığı şekeri böylece kullanır.    

Besinlerle de şeker aldığımızı hesapladığımızda saf şekere aslında ihtiyaç hissetmiyoruz. Çünkü aşırı şeker tüketimi obezite, fazla kilo, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, düş çürükleri, bağışıklık sistemini zayıflatması gibi çeşitli sağlık problemlerine yol açar. 

Dolayısıyla şekeri dengeli tüketmemiz önemlidir.       

Bediüzzaman’ın Yemek Kültürü

Bediüzzaman’ın yemek kültürüne gelince… Bizim ona yetişmemiz mümkün değildir. Ama belirli noktalardan ölçü alabiliriz:

Bir Ramazan ayındaki yemek programı şöyledir:

“Ramazan-ı Şerifte beş gün savm-ı visâl içinde gıda olarak, ekmeksiz muhallebi üç kaşık ve beş altı kaşık da soğuk yoğurt. Üçüncü gece, yarım kaşık muhallebi ve dördüncü gecesinde iftarda sulu şehriyeden beş kaşık ve beş kaşık sahurda, yine o şehriyeden ve yoğurttan üç dört kaşık su sayılmamak şartıyla şehriyeden beş dirhem, yoğurt süzülse on dirhem, muhallebi susuz altı yedi dirhem, beşinci gecede, tanesiz gibi gayet hafif şehriye beş altı kaşık, sahurda altı yedi kaşık pirinç çorbası, mecmuu otuz dirhem (96 gr.) gıdayla beş gün savm-ı visâli,”1

O yemek için değil, yaşamak için yerdi, az yemek yerdi. Yedikten sonra da beş saat geçmeyince tekrar yemek yemezdi.

Bu programı uygulayabilirsek şeker tüketmemizde elbette sakınca olmayacaktır. Ama ondan bundan tıka basa yemek yersek, bir de çayda şeker atmamız sağlığımızı olumsuz etkileyebilecektir. 

Dipnot:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 68.

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

    Polonya'dan Google’a çağrı: Gazze’de kıtlık olmadığını iddia eden İsrail reklamlarını kaldır

    İspanya: Rusya gibi İsrail de spor müsabakalarından çıkarılsın; hiçbir turnuvada yer almasın

    Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

    CHP'nin Kurultay iptallerine ilişkin davada son durum?

    Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

    Batman'da bir araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldü

    Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

    10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

    Birleşmiş Milletler’den tarihi karar: İki devletli çözüme güçlü evet - Sadece 12 ülke çekimser kaldı

    Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor

    Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

    Yapay zeka

    Çocukları dijital dünyadan koruyalım - 'Bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.