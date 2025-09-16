"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Kâinatın iştirak ettiği büyük dua

Risale-i Nur'dan
16 Eylül 2025, Salı
ON İKİNCİ REŞHA

İşte şu zat, şu mevcudat Hâlık’ının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı nâtık, bir delil-i sâdık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı kàtıı, bir delil-i sâtııdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür. Öyle de; duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı, makam münasebetiyle tekrar ederiz.

İşte bak: O zat öyle bir salât-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder.

Bak, hem öyle bir cemaat-i uzmâda niyaz ediyor ki, güya benî Âdem’in zaman-ı Âdem’den asrımıza, kıyamete kadar bütün nuranî kâmil insanlar, ona ittiba ile iktida edip duasına âmin diyorlar.

Hem bak, öyle bir hâcet-i amme için dua ediyor ki, değil ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat, niyazına, “Evet, yâ Rabbena, ver, biz dahi istiyoruz” deyip iştirak ediyorlar.

Hem öyle fakirâne, öyle hazinâne, öyle mahbubâne, öyle müştakane, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki, bütün kâinatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor.

Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve âlemi, belki bütün mahlûkatı esfel-i sâfilînden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan a’lâ-yı illiyyîne, yani kıymete, bekaya, ulvî vazifeye çıkarıyor.

Bak, hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdadkârâne ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve Arşa işittirip, vecde getirip, duasına “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor.

Bak, hem öyle Semî’, Kerîm bir Kadîr’den, öyle Basîr, Rahîm bir Alîm’den hâcetini istiyor ki, bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hâcetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini –velev lisan-ı hâl ile olsun– verir ve öyle bir suret-i hakîmâne, basîrâne, rahîmânede verir ki, şüphe bırakmaz, bu terbiye ve tedbir, öyle bir Semî’ ve Basîr ve öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hastır.

Sözler, 19. Söz, s. 268

LUGATÇE:

bürhan-ı kàtı: kesin delil.

bürhan-ı nâtık: konuşan delil.

cezire: yarımada.

delil-i sâtı’: parlak delil.

ehl-i arz: dünyadakiler.

ehl-i semavat: gökyüzü halkı, melekler, ruhanîler.

hâcet-i amme: herkesin ihtiyacı olan şey.

Hâlık: yaratıcı, Allah.

haşir: öldükten sonra âhirette diriltilerek Allah’ın huzurunda toplanma.

salât-ı kübra: en büyük namaz.

sebeb-i husul: meydana gelme sebebi.

vahdaniyet: Allah’ın birliği; Allah’ın bir ve benzersiz olması.

vesile-i vusul: kavuşma vesilesi.

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor

    Kredi borçları bir yılda yüzde 47 arttı

    Katar: Dünya çifte standarttan vazgeçmeli ve İsrail’i işlediği barbarca suçlardan sorumlu tutmalı

    Milletvekilleri filoya alınmadı - Bu kararın arkasında hangi irade var?

    Polonya'dan Google’a çağrı: Gazze’de kıtlık olmadığını iddia eden İsrail reklamlarını kaldır

    İspanya: Rusya gibi İsrail de spor müsabakalarından çıkarılsın; hiçbir turnuvada yer almasın

    Kremlin Sözcüsü Peskov: NATO fiilen Rusya ile savaş halinde

    CHP'nin Kurultay iptallerine ilişkin davada son durum?

    Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

    Batman'da bir araca silahlı saldırı: Anne, baba ve 2 çocuğu öldü

    Venezuela'ya bir kez daha "gözdağı" verdi

    10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı - Açık denizde diğer ülkelerden katılacak filolar birleşecek

    Birleşmiş Milletler’den tarihi karar: İki devletli çözüme güçlü evet - Sadece 12 ülke çekimser kaldı

    Risale-i Nur eğitim modeli geleceğe ışık tutuyor

    Milli Takım Avrupa ikincisi oldu; ikinci kez gümüş madalya kazandı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

    Yapay zeka

    Çocukları dijital dünyadan koruyalım - 'Bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbecilerlce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Maduro'dan Trump'a: Silahlı bir mücadeleye fazlasıyla hazırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.