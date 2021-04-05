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5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

CBÜ, Sinovac aşısına ilişkin araştırmasını açıkladı

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:51
Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Sinovac aşısının bağışıklık yanıtına ilişkin yaptığı araştırmayla aşının ikinci doz sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde yüzde 95,7 bağışıklık sağladığı belirlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından 11 Ocak-18 Mart 2021 tarihlerinde, MCBÜ Hastanesinde gönüllü 1053 sağlık çalışanı üzerinde "SARS CoV-2 İnaktif (Sinovac-Coronavac) Aşısının Bağışıklık Yanıtı" başlıklı bilimsel çalışma yapıldı.

Türkiye’de geniş ölçekte kullanılan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac (Coronavac) aşısının antikor oluşturma yetkinliği konusunda yapılan çalışma, Türkiye'de sonuçları açıklanan ilk kapsamlı çalışmalardan biri oldu.

Aşının birinci doz uygulamasından en az 28 gün sonra bağışıklık yüzdesi 25,3 tespit edilirken ikinci dozdan en az 28 gün sonra nötralizan kantitatif (niceliksel) testi bağışıklığı yüzde 97,92, kalitatif (niteliksel) testi bağışıklığı yüzde 97,79 olarak tespit edildi.

"Yan etkileri, kabul edilebilir sınırlar içindedir"

Çalışma kapsamında cinsiyet gruplarında yapılan incelemede ise söz konusu aşının kadınlarda daha etkili antikor ürettiği tespit edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her iki cinsiyette de yeterli yüzde bağışıklık sağlanmakla birlikte kadınlarda, erkeklere göre anlamlı düzeyde daha yüksek aşı bağışıklık yanıtı elde edilmiştir. Etkili antikor yanıtı, birinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 29,5, erkeklerde yüzde 18,6 olurken, ikinci aşı sonrası kadınlarda yüzde 99,2, erkeklerde ise yüzde 95,7 olarak saptandı. Bu sonuçlar, ülkemizde ağırlıklı olarak uygulanan COVID-19 inaktif (Sinovac-Coronavac) aşısının bağışıklık etkinliğinin yüksek ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak antikor düzeylerinin yeterliliği kişinin tam olarak bu hastalıktan güvenle korunduğunu garanti etmez. Kişisel korunma önlemleri hiç taviz verilmeden sürdürülmelidir. Bu araştırmanın sonuçları arasında yer alan, bilimsel toplantılarda ve hakemli bilimsel dergilerde ayrıca yayınlanacak olan istenmeyen aşı yan etkileri, kabul edilebilir sınırlar içindedir."

Açıklamada, araştırmada Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol Akar, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Pınar Dündar, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Dr. Öğr. Görevlisi Deniz Özer, Dr. Yunus Özkaya, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz ve Uzman Hemşire Ferya Karadağ Yalçın’ın imzasının bulunduğu da kaydedildi.

AA

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