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15 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Vize politikası, Dünya Kupası'na gölge düşürdü

15 Haziran 2026, Pazartesi 16:10
BBC World'de Arapça ve İngilizce Haberleri Editörü Said Shehata, "Vize ve girişle ilgili bu politikalar, Dünya Kupası ruhunu etkiliyor. Bazı oyuncuların, hakemlerin ve taraftarların girişi engellendi; bu iyi görünmüyor." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası süresince ev sahibi ülkelerden ABD ve Kanada'nın vize politikası, turnuvanın en çok tartışılan siyasi gündemlerinden biri haline geldi.

Afrika kıtasının en üst düzey hakemlerinden biri olan ve Dünya Kupası'nda maç yönetmeye hazırlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD tarafından kabul edilmemesi, vize reddi yiyenlerin sembol ismi oldu.

34 yaşındaki Artan'ın yanı sıra Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, Irak Milli Takımı fotoğrafçısı Talal Salah ve İran Milli Takımı teknik heyetinin bazı üyeleri de ABD'nin "katı vize politikası" uygulamasından nasibini alanlar arasında yerini aldı.

ABD'deki takım kampına katılmak üzere Chicago Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle saatlerce sorguya çekilen Irak milli takımının yıldız golcüsü Aymen Hussein'in, yoğun bürokratik krizin ardından ülkeye girişine izin verildi.

ABD ve Kanada'da yaşanan son olaylarla ilgili konuşan BBC World'de Arapça ve İngilizce Haberleri Editörü Said Shehata, siyasetin spora müdahalesinin spora katkısından öte zarar verdiğini belirterek "Yaşanan tatsız olaylar turnuvanın tarihinde bir leke olarak kalacak ancak genel olarak Dünya Kupası atmosferi üzerinde büyük bir etkisi olmaz." dedi.

Maçlar sırasında göze çarpan boş koltukların bir sebebinin de gereksiz sert uygulanan vize politikasının olduğunun altını çizen Shehata "Vize ve girişle ilgili bu politikalar, Dünya Kupası ruhunu etkiliyor. Bazı oyuncuların, hakemlerin ve taraftarların girişi engellendi; bu iyi görünmüyor. Bazı koltuklar çoğunlukla bilet fiyatları nedeniyle boş kalıyor ancak vize politikaları da bu boş koltukların bir diğer nedeni." ifadelerini kullandı.

"FIFA, ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamalı"

FIFA'nın üzerine düşeni yeterince yaptığını vurgulayan Shehata, FIFA'nın da yetki alanının sınırlı olduğunun altını çizerek "FIFA, ev sahibi ülkelerle koordinasyon sağlamalı, ancak nihai karar ev sahibi ülkelerin elinde. Devletlerin egemenliği altında, FIFA hiçbir şey yapamaz. Koordinasyon sağlarlar, ancak daha fazlasını yapamazlar." dedi.

Siyasetin spordaki etkisinin yok edilmesi gerektiğini ancak gündemde böyle bir şeyin görülemediğini belirten Shehata, "Tamamen ayrılmaları gerektiğine katılıyorum, ancak gerçek farklı bir hikaye anlatıyor. Örneğin, Rusya'nın spor etkinliklerinden men edilmesi, istenmeyen karışımın açık bir göstergesidir." yorumunda bulundu.

Ev sahibi ülkelerin spor organizasyonunu kendi siyasi çekişmelerine alet etmemesi gerektiğini belirten Shehata "Vize ve giriş, ev sahibi ülkelere bağlıdır ancak ev sahibi ülkeler, taraftarları, oyuncuları ve hakemleri turnuvalara katılmaktan haksız yere dışlamak için güçlerini kötüye kullanmamalıdır." ifadelerini kullandı.

AA

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