Meksikalı bilim insanlarından endişelendiren araştırma

Meksikalı bilim insanları, 2001-2014 yıllarında 173 türün neslinin tükendiğini, bunun normalde beklenen yok oluş oranın 25 katı olduğunu tespit etti.

Meksikalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, dünyada "6. kitlesel yok oluş"un bugün beklenenden daha hızlı yaşanıyor olabileceğini ortaya koydu.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırma, Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinde görevli ekoloji Profesörü Gerardo Ceballos Gonzalez liderliğindeki bir ekip tarafından yürütüldü.

Araştırma, 2001-2014 yıllarında 173 türün neslinin tükendiğini gösterdi.

Gonzalez, CNN'e e-postayla yaptığı açıklamada, bu süreçte 173 türün neslinin tükenmesinin, normalde beklenen yok oluş oranın 25 katı olduğuna dikkati çekti.

Prof. Gonzalez, ekibinin, son 100 yılda 400'den fazla omurgalı türünün yok olduğu bulgusunu elde ettiğini, normalde bu yok oluş sürecinin 10 bin yıl aldığını vurgulayarak, yaşanan kitlesel yok oluşun, insanlığın hatası olduğunu söyledi.

Bilim insanları ayrıca, yeni tip koronavirüs salgınıyla yaşanan krizin, insanlığın tabii hayata düşüncesizce davranmasının çok kötü geri tepebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

Uzmanlar, "Koronavirüs salgınının Çin'de vahşi hayvan ticareti ve tüketimiyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz. Çin hükümeti tarafından vahşi hayvan ticaretine getirilen yasağı, düzgün uygulanırsa yok olmanın eşiğindeki türlerin büyük bölümü için büyük bir koruma önlemi olabilir." değerlendirmesini de yaptı.

Dünya tarihinde her biri, hayvan, bitki ve mikroorganizma türlerinin yüzde 70 ila 95'ini ortadan kaldıran 5 kitlesel yok oluş meydana geldiği ifade ediliyor.

En yakın geçmiştekinin, 66 milyon yıl önce dinozorları ortadan kaldıran kitlesel yok oluş olduğu belirtiliyor.

Geçmişteki kitlesel yok oluşlara, asteorit çarpması ve büyük volkanik patlamalar gibi olayların sebep olduğu biliniyor.