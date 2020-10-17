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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Süre azalıyor... Acil tedbir almalıyız

17 Ekim 2020, Cumartesi 23:00
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, “Çalışmalar 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde Marmara Denizi’nde yüzde 65 olasılıkla, 7 ila 7,6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşeceğine işaret ediyor. 21 yıl geçtiğini düşünürsek, süre azalıyor demektir” dedi.

Deprem uzmanları, yakın zamanda Marmara Denizi’nde meydana gelmesi ve yıkıcı sonuçlara sebep olması beklenen şiddetli sarsıntı konusunda uyarılarını sürdürüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, yakın zamanda benzer sarsıntıların tekrarlanabileceği gerekçesiyle vakit kaybetmeden harekete geçme uyarısı yaptı. Independent’ın haberinde, pek çok yer bilimcinin Marmara Denizi’nde 7 büyüklüğünü aşan bir deprem gerçekleşeceği konusunda hemfikir olduğunu belirten Aykan, şunları söyledi:

Deprem bizim gerçeğimiz

Marmara Deniz’inde en az 7 büyüklüğünde gerçekleşecek olan deprem, bizim gerçeğimizdir. Pek çok Türk ve yabancı bilim insanının yaptığı çalışmalar, 1999 depreminden sonraki 30 yıl içinde Marmara Denizi’nde yüzde 65 ihtimalle, 7 ila 7,6 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşeceğine işaret ediyor. 21 yıl geçtiğini düşünürsek, süre azalıyor demektir. Bu elbette ki, ‘9 yıl içinde kesin olacaktır’ anlamına gelmez, ama gerçekleşme olasılığının çok yüksek olduğunu unutmayalım. 1939’da Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) üzerinde Erzincan depreminin gerçekleşmesi sonrasında fayın doğudan batıya doğru kırılarak, 1999 depremiyle Marmara Denizi’ne kadar geldiğini belirten Aysun Aykan, 21 yıldır Marmara Denizi’nde büyük bir deprem olacağı tehlikesine dikkat çekilmesine rağmen yeteri kadar hazırlık yapılmadığını savundu. 

Tek bilmediğimiz şey zamanı

Aykan, Marmara Denizi içinde aktif fayların, tarihsel depremlerin ve sürekli sismik aktivitenin bulunduğunu, burada enerji biriktiğini ve büyük bir depremin er ya da geç yaşanacağının bilinmesinin yeterli olduğunu savundu. Marmara Denizinde 26 Eylül 2019’da 5,8, 24 Eylül 2020 tarihinde ise 4,2 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Aysun Aykan, bu depremlerin, büyük depremin meydana gelmesinin beklendiği yerde oluşması sebebiyle daha büyük risk taşıdığını savundu. “Bu iki depremin gerçekleştiği yer, beklediğimiz büyük  depremin olacağı noktadaydı” diyen Aykan, söz konusu depremlerin öncü olabileceği uyarısında bulunarak, ekledi: Burada mutlaka bir deprem olacak, bundan kaçış yok. Tek bilmediğimiz şey, zamanı. 

28 milyon kişi risk altında

Deprem konusunun Türkiye’nin öncelikli gündemi olması gerektiğini savunan TMMOB üyesi Aykan, Marmara Denizi’nde gerçekleşmesi muhtemel büyük depremin yalnızca İstanbul’u değil, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli ve Tekirdağ’da da ağır yıkımlara neden olacağını öne sürerek, “28 milyon kişi risk altında” yorumunu yapmıştı. “Deprem tehlikesini ortadan kaldıramayız ancak depremden etkilenecek yapıların risklerini azaltabiliriz” diyen Aykan, yetkililere, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yapılması gereken çalışmaların, 2023’e kadar tamamlanması gerektiğini hatırlatmış, halka da kendi tedbirlerini almaları uyarısında bulunmuştu.

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