Yapılaşmaya karşı Fay Yasası çıkarılmalı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın Adalet Sarayı’nın aktif fay üzerinde inşa edileceği yönündeki eleştirileri değerlendirdi.

Sözbilir, Fay Yasası çıkarılması gerektiğini söyleyerek “Bir fayın diri bir fay olması, o fay üzerinde yapılaşma yasağı getirilmesini gerektirmez. Diri bir fay üzerinde fay sakınım bandı oluşturulması ve bu bandın içindeki alan boyunca yapılaşma yasağı getirilebilmesi için fayla ilgili çok sayıda parametrenin belirlenmesine ihtiyaç vardır” dedi. Sözbilir, “Türkiye’deki diri fayların hangi şartları sağladığında yapılaşmaya kapatılabileceğiyle ilgili standartları içeren Fay Yasası’nın bir an önce çıkartılması, konuyla ilgili tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldıracaktır” diye konuştu. Haber Merkezi

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