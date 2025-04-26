GSM şirketleri altyapı yatırımı yapmıyor

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişimde yine krizler yaşandı. GSM operatörlerinin kesintiye uğraması vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Türk İnternet Sitesi Kurucusu ve 25 yıldır altyapı araştırmacısı Füsun Sarp Nebil, deprem sonrasında GSM operatörlerinde yaşanan kesintiler için, “Operatörler raporlarında yatırım yaptıklarını iddia ediyorlar ama büyük büyük kârlar açıklıyorlar, 30 milyar dolar gibi. Dolayısıyla biz, para kazanmaya öncelik verdiklerini ama yeteri kadar yatırım yapmadıklarını anlıyoruz. Bu, tabiî ki operatörlerin olduğu kadar ve daha fazla hükümetin, dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın ve BTK’nın kabahati” dedi. Ankara - Anka

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