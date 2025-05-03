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Yurt dışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat!

03 Mayıs 2025, Cumartesi 17:30
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yurt dışı sitelerden alışverişlerde hem kişisel bilgilerin hem de banka bilgilerinin kaydedildiğini belirtti.

Kılıç, yaptığı açıklamada, e-ticaret sitelerinden alışverişlerin Kovid-19 salgını sonrasında arttığını anımsatarak teknolojinin de gelişmesiyle alışveriş kültürünün yavaş yavaş e-ticaret sitelerine kaydığını söyledi.

İnternet sitelerinden alışverişlerde hem kişisel bilgilerin ele geçirilmesi hem de dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yurtiçi e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken internet sitesinin, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan ve güvenilir e-ticaret sitelerine verilen güven damgasına sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. Tüketiciler, sitelerin uzantısı ve adını mutlaka kontrol etmeli. Yurt dışı sitelerden alışverişlerde ise daha çok dikkat edilmesi gerek. Yurt dışı sitelerden alışverişlerde, hem kişisel bilgileriniz hem de banka bilgileriniz kaydediliyor. Özellikle yabancı merkezli e-ticaret sitelerinin, Türkiye'de herhangi bir temsilcisi bulunmadığı için karşılaşılacak sorunlarda muhatap da bulunmuyor. Bu nedenle tüketicilerimizin yurt dışı alışverişlerde daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Ayrıca kullanıcı sözleşmeleri ve içerik politikalarıyla veri işleme izni alıyor tüketiciden ancak bu siteler bu verilerin nasıl ve nerede sakladığı üçüncü tarafları paylaşıp paylaşmadı çoğu zaman tüketiciler tarafından bilinmediğinden daha da dikkatli olunması gerekir."

Söz konusu sitelerde fiyatların uygun gibi göründüğünü belirten Kılıç, söz konusu sitelerden yapılacak alışverişlerde tüketicilerin kar etmeye çalışırken daha büyük zararlarla karşılaşmaması için uyarıda bulundu.

"Yurt dışı alışveriş sitelerine yönelik düzenlemeler yapıldı"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat de internet üzerinden yapılacak işlemlerin kalıcı olduğunu dile getirerek "Özellikle kişisel bilgilerin ve banka bilgilerinin paylaşıldığı sitelerde vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Özellikle Çin üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerinin Türkiye'de herhangi bir muhatabı olmadığı için karşılaşılan zararın ortadan kaldırılması da mümkün olmuyor." diye konuştu.

 

AA

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