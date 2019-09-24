"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Yılda sadece 2 defa görülüyor: 255 yıllık ‘ışık hadisesi’

24 Eylül 2019, Salı
İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 255 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucunu aydınlatması hadisesi ilgiyle izlendi.

SİİRT’İN ilçesinde, 255 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri’nin yaptırdığı düzenek sayesinde güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucunu aydınlattığı hadise ilgiyle izlendi.  Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok’un Kur’ân-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı. Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah’ın vefatı üzerine “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı “ışık hadisesi”ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.      

TEKBİR VE SALAVATLAR EŞLİĞİNDE

Güneşin doğmasıyla saat 06.18’de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi vatandaşlar meydanda kurulan dev ekrandan takip ederken Vali Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri türbede izledi. Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.  Vali Atik ve protokol üyeleri programın ardından Türk Kızılay Siirt Şubesince kurulan stantta vatandaşlara çorba dağıttı. Programın ardından vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

IŞIK HADİSESİ NEDİR?

TİLLO’DA hocası İsmail Fakirullah’ın 1734’te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo’nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucuna yansıyor. 1960’lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011’de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.    

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı siyasetin aracı olmasın

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz

    Düşünce özgürlüğünü tartışmak acı

    Yılda sadece 2 defa görülüyor: 255 yıllık ‘ışık hadisesi’

    İşsizlik fonu, işsize gitmiyor

    Bankalardan faiz tepkisi

    Velilerin desteği başarıyı arttırıyor

    Fransa, Almanya ve İngiltere Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

    IMF 'muhalefetle gizli görüşme' iddialarına cevap verdi

    Türk ekonomisinde daralma beklenmiyor

    Trump: Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum

    Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

    Tunus'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

    Perinçek: 2014’ten beri Türkiye’yi Erdoğan yönetmiyor

    CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

    'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

    Mısır'da iki Cumhurbaşkanlığı çalışanına 'yolsuzluk' suçlaması

    TÜRSAB: Thomas Cook'tan otellerimizin önemli miktarda alacağı bulunuyor

    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de 172 kez "katliam" yaptı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî ile yola devam
    Genel

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz
    Ahmet BATTAL

    Âf u güzaf olmasın
    Genel

    Yargı siyasetin aracı olmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Mülk sahibi, misafir ve tüketim
    Cevher İLHAN

    “Mutâbakat”tan çark sinyalleri
    Genel

    Düşünce özgürlüğünü tartışmak acı
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatipler ve kalite
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Velilerin desteği başarıyı arttırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.