YouTube siz bir video izlemeden önce neler yapıyor?

HER GÜN MİLYONLARCA KULLANICININ BİLGİ EDİNMEK, İLHAM ALMAK VEYA SADECE EĞLENMEK İÇİN ZİYARET ETTİĞİ YOUTUBE, 57,4 MİLYON KULLANICISIYLA TÜRKİYE’NİN GOOGLE’DAN SONRA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ WEB SİTESİ KONUMUNDA.*

Kullanıcılarını eğitici ve eğlendirici içeriklerle buluşturan YouTube,aynı zamanda milyonlarca insanın sesini duyurmasına, kendi topluluğunu oluşturmasına, dünyanın her yerinden kitlelere ulaşmasına ve kendi işini kurmasına yardımcı oluyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube’un “MadebyYouTube” etkinliğinde açıkladığı global verilere göre 2 milyonun üzerinde içerik üreticisi YouTube'dan gelir elde ediyor. Ayrıca YouTube son üç yılda içerik üreticilerine, sanatçılara ve medya şirketlerine 50 milyar doların üzerinde ödeme yaptı.

YouTube’a ayda ortalama 18,5 saat zaman ayrılıyor

Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 80’i tarafından tercih edilen YouTube, kullanıcılarının günlük hayatının vazgeçilmezi konumunda. Müzik dinlemek, yeni beceriler edinmek, eğitim ve haber içerikli videolara erişim sağlamak amacıyla YouTube’da vakit geçiren Türkiye’deki kullanıcılar ayda ortalama 18,5 saatini YouTube’a ayırıyor.* Ülkemiz kültürünün dünyayla buluşmasında önemli rolü olan YouTube, aynı zamanda doğru bilginin kullanıcılara iletilmesi adına da kritik bir öneme sahip. Platform, pandemi döneminde kullanıcıların Covid-19 hakkında doğru bilgiye ulaşması için T.C. Sağlık Bakanlığı destekleriyle Türkiye’den 5 YouTube içerik üreticisini Bilim Kurulu üyeleriyle buluşturdu ve herkes tarafından merak edilen soruların cevaplarına Bakanlığın YouTube kanalından ulaşılmasını sağladı.

YouTube doğru bİlgİyİ ve güvenlİğİnİzİ nasıl koruyor?

Kullanıcıların hayatında önemli bir yer edinmiş platformun güvenli olması da en kritik konuların başında geliyor. YouTube, tam da bu noktada siz videoları izlemeye başlamadan önce izleyicilerini korumak ve yaratıcı ifadeyi desteklemek adına sorumluluk alarak hummalı bir çalışma yürütüyor. YouTube’u kullanırken mümkün olan en iyi deneyimi size sunmak için çalışan platform, politikalarını ihlal eden içerikleri kaldırıyor, zararlı bilgilerin yayılımının azaltılması için gerekli tedbirleri alıyor. Öte yandan kullanıcıların doğru bilgiye ulaşabilecekleri kaynakları öne çıkarıyor ve güvenilir içerik üreticilerini ödüllendiriyor.

YouTube’un 4 ilkeli koruma politikasının detayları

Yayından Kaldırma: Akademisyenler, resmi yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanan YouTube politikalarına uygun olmadığı tespit edilen videolar olabildiğince hızlı şekilde yayından kaldırılıyor. Makine öğrenimi ve insanlar yardımıyla politikaları ihlal eden videolar belirleniyor, ardından uzman ekipler tarafından incelemeler yapılıyor ve uygun olmadığı tespit edilen videolar yayından kaldırılıyor.

Azaltma: Potansiyel olarak zararlı olabilecek içerikler, kurulan özel ekipler ve makine öğrenimi desteğiyle bulunuyor, değerlendiriliyor ve yayılmaları azaltılıyor.

Öne Çıkarma: Doğrulanmış kaynaklardan gelen içerikler teşvik amaçlı öne çıkarılıyor. Haber, bilim gibi bilgilendirici içeriklere sahip güvenilir kanallar izleyicilerin önerilerine eklenerek üst sıralara yükseltiliyor.

Ödüllendirme: Yaratıcı yaklaşımlar ödüllendiriliyor. Bu nedenle kaliteli içerik sunan içerik üreticilerinin para kazanmasına yardımcı olunuyor. Bu içerik üreticilerinin bir çoğu istihdam imkanı yaratıyor, bölgesel ve global ekonomiye katkı sağlıyor.

*Deloitte 2022, “Google Ekosisteminin Türkiye’de Oluşturduğu Sosyo-Ekonomik Değer Raporu”

Daha fazla bilgi için youtube.com/howyoutubeworks adresini ziyaret edebilirsiniz.

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