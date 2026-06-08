Güvenli gıda lüks oldu

Dünya Gıda Güvenliği Günü’nde ülkenin gıda güvenliği probleminin çok boyutlu yapısı bir kez daha dikkati çekiyor. Tarlada üreticinin desteklenmesi ile başlayıp tüketicinin adil bir ücretle gıda erişebilmesiyle tamamlanması gereken gıda güvenliği için; somut adım atılmıyor.

Eksik denetim mekanizması, taklit ve tağşiş pazarını da büyütüyor. Hileli gıda olarak da bilinen taklit ve tağşiş ürünler, güvensiz, denetimsiz satışa açılırken dar gelirli alım gücünün ancak yettiği bu ürünlerle baş başa bırakılıyor. BirGün’ün haberine göre, gıda güvenliğinin halk sağlığını tehdit eden halkalarından birini kontrolsüz kimyasal kullanımı oluşturuyor. Avrupa Birliği’nin gıda alarm sistemi (ACN) verilerine göre, Türkiye’den ihraç edilen tonlarca taze sebze ve meyve, “limitlerin çok üzerinde yasaklı pestisit kalıntısı” barındırdığı gerekçesiyle sınır kapılarından düzenli olarak geri gönderiliyor. Meyve ve sebzelere ilişkin bildirimlerin yüzde 84’ü AB dışı ülkelerden gelen ürünlerle ilgiliyken bu kategoride Türkiye, özellikle incir, narenciye ve biber ürünlerinde en sık bildirilen menşe ülke oldu. Haber Merkezi

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