İsrail, 5 kişiyi daha evsiz bıraktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Kalkas beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıkarak 5 kişiyi evsiz bıraktı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıkarak 5 kişiyi evsiz bıraktı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu ağır iş makineleriyle Kalkas beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri beldede Filistinli Nayif Ebu Sinine'ye ait 500 metrekarelik alana inşa edilen 2 katlı evi yıktı.

Yıkılan evin sahibi Nayif Ebu Sinine'nin oğlu Abdurrahman Ebu Sinine, söz konusu evde 5 kişinin yaşadığını aktardı.

Abdurrahman Ebu Sinine ayrıca, İsrail askerlerinin beldedeki bir marangoz atölyesini de yıktığını, çok sayıda meyve ağacını ise söktüğünü belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, su şebekesine zarar verdi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil el-Luz bölgesinde su şebekesine zarar verdi.

WAFA'nın haberine göre, su şebekesinin bulunduğu arazinin sahibi Esat Muhammed Suveys, İsrailli saldırganların dikenli tellerle çevrili araziye zorla girdiğini, su şebekesini tahrip ettiğini ve 250 metreküplük su kuyusuna zarar verdiğini söyledi.

Suveys, İsrailli saldırganların bir su toplama havuzunu boşalttığını ve vanalarını çaldığını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin benzer saldırılarının son dönemde arttığını vurgulayan Suveys, yaşanan olaylar sırasında bir parmağının kırıldığını, ekinlerinin tahrip edildiğini ve çiftlik hayvanlarının çalındığını kaydetti.

Öte yandan, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan El Halil kentinde çeşitli belde ve köylerin girişlerinde askeri kontrol noktaları oluşturan İsrail ordusu, ana yolları toprak ve demir bariyerlerle kapattı.

Ezna beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin darbedilerek zırhlı araca bindirildiği aktarıldı.

Beytüllahim kentinde de çeşitli beldelerde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail ordusu, 1 Filistinli genci gözaltına aldı.

İran füzesi, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprağındaki yasa dışı yerleşime isabet etti

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın sabah saatlerinde İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

İran füzesinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentindeki yasa dışı Itamar yerleşimine isabet ettiği kaydedilen haberde, 3 binanın hasar aldığı belirtildi.

Hasar alan evlerden birine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Füze isabeti sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki toprak gasbı tehlikeli bir tırmanış

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son olarak Tubas ve Cenin'de Filistinlilere ait arazileri gasbettiğine dikkat çekildi.

İsrail'in, topraklara el koymasının Filistin topraklarını ve halkını hedef alan ilhak ve göçe zorlama planının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "(İsrail'in topraklara el koyması) Bu kararlar, Batı Şeria'da yerleşim genişlemesi politikasında ve sahada oldubitti dayatmasında tehlikeli bir tırmanıştır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkisiz kalmasının, Tel Aviv yönetiminin saldırgan planlarını uygulamasına katkı sağladığı belirtilen açıklamada, Filistin topraklarına "askeri ve güvenlik" bahaneleriyle el konulmasının uluslararası hukukun açık ihlali ve Filistin halkının toprak hakkına saldırı olduğu vurgulandı.

Filistinlilerin topraklarından ve bu haklarından vazgeçmeyeceğine dikkati çekilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere "topraklarına ve haklarına sahip çıkma, direniş ve mücadelenin her yolunu kullanma" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve dünyanın özgür insanlarına "İsrail'i Filistin halkına ve topraklarına karşı işlediği süregelen suçlardan sorumlu tutmak için acil önlem alma" çağrısında bulunuldu.

İsrail, son olarak Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait 130 dönümlük, Tubas'ta ise 42 dönümlük araziye "askeri nedenleri" bahane ederek el koyma kararı almıştı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait alanlardaki ihlallerini artırırken, Filistinliler, İsrail'in eylemlerinin Batı Şeria'daki toprak gasbını genişletmek ve yerleşim birimi faaliyetlerini desteklemek için yapıldığını belirtiyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.