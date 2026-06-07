Sigaradan uzak dur

Eyüpsultan Meydanı’nda kurulan stantta sigaranın zararları ve bırakma yolları anlatıldı. “Nefes alamıyoruz, çocuklarımızın geleceğini görmek istiyoruz.” diyen vatandaşlar yaşadıkları sıkıntılardan dert yandı.

İSTANBUL YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Yeşilay Eyüpsultan Şubesi ve Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü tütün bağımlılığı ve tedavi imkanları konusunda bilgilendirme çalışması yaptı. Eyüpsultan meydanında açılan standda doktorlardan sigarasız ve sağlıklı hayatın mümkün olduğunu dinleyen çok sayıda kişi sigarayı bırakmak için sağlık kurumlarına gitme sözü verdi.

“Öksürüğe tutulup simsiyah oldum”

Yeşilay’ın standına ilgi gösterenlerden Boyubeyi Bakan, kendisinin sigarayı 20-25 sene önce bıraktığını, oğlunun da bırakmasını istediğini söyledi. Bakan, bir sabah kahvaltıda öksürüğe tutulup simsiyah olduğunu, o gün tevbe ederek sigarayı bıraktığını anlattı.

“Çocuğumun geleceğini görebilecek miyim?

Otuz yıla yakındır sigara içtiğini söyleyen Hüseyin Özacar, “Bırakmaya niyetliyim ama bir türlü olmuyor. Bırakıyorum, birkaç gün dayanıyorum ama araya işin stresi giriyor, başlıyoruz yeniden” dedi. Sigaranın hiçbir şekilde gerçek bir kurtuluş olmadığını da ifade eden Özacar, “Hem sağlığımıza, hem cebimize, her şeyimize zarar. Meselâ 11-12 yaşında bir çocuğum var. Düşünüyorum, taşınıyorum, ‘Bunun geleceğini ben görecek miyim?’ diyorum. İmkansız görmem. 60-65 yaşında giderim diye düşünüyorum. Bu illetten kurtulmadığım sürece bunu göremeyeceğim.” dedi.

“Nefes darlığı yaşıyorum”

Eyüpsultan Camii’ni ziyarete gelip Yeşilay standına ilgi gösterenlerden Hamiyet Hanım da sigaradan muzdarip olup bu etkinlikte sigarayı bırakmaya niyetlenenlerden. 25 yıldır sigara içtiğini ve artık birçok sağlık sıkıntısı yaşadığını anlatan Hamiyet Hanım, “Nefes alıp verirken hırlamalar başladı. Çabuk yoruluyorum. Nefes darlığı yaşıyorum. Midemde ülser oldu. Sigarayı bırakmam gerekiyor.” dedi.

Sigaranın zararları ve tedavi yolları konusundaki farkındalık çalışmasına gençlerden ziyade sigara içen çocukları olan anne babaların ilgi göstermesi dikkat çekti.

Yeşilay nasıl kuruldu?

İlk ismi “Hilâl-i Ahdar” olan Yeşilay Cemiyeti 5 Mart 1920’de İstanbul’da kuruldu. İngilizler İstanbul’u işgali sırasında, gemiler dolusu içki getirip halka parasız dağıtarak bunu bir silah olarak kullandı. Buna karşı fahrî başkanlığını Şeyhülislâm Haydarizâde İbrahim Efendinin yaptığı “Hilâl-i Ahdar” kuruldu. Bu cemiyette Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye âzâsı Bediüzzaman Said Nursî’nin de aktif şekilde yer aldığı, o günlerin resmî belge ve cemiyet tutanaklarından açıkça anlaşılmaktadır. Günümüze kadar hâlâ varlığını sürdüren bu cemiyetin amacı, içki, sigara ve benzeri zararlı maddelerle mücadele edip, halkımızı bunlara karşı korumaktır.