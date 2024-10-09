Sporla dostluk köprüleri kurmak çok daha kolay

KASAPTAŞI GENÇLERİ TOPLULUĞU HERKESİ GÜNLÜK YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİ (2)

SEBAHATTİN YAŞAR - YUSUF BARIŞ KONUR - ŞANLIURFA

Belediyeler, yürümenin alt yapısını hazırlamalıdır

Şanlıurfa’da bir grup spor gönüllüsü sabah saatlerinde Kasaptaşı parkında bir araya geliyor ve yürüyüş, koşu ve hareketler yapıyorlar. Yaklaşık on yıldır bu gönüllü uygulamanın devam ettiğini söyleyen spor ilgilileri bu etkinliğin sadece sporda kalmadığını, aynı zamanda bir dost topluluğa dönüştüğünü ifade ettiler. İlgililer sporun farklı görüş ve düşünceleri bir araya getirdiğini, aynı zamanda bu alanın dışında da taziye, düğün ve nişan gibi dost buluşmalara da vesile olduğunu söylediler.

Sabahın erken saatlerinde 06.00 ile 08.30 arası bir araya gelindiğini belirten gönüllüler, “Bu saat günün en dinamik saati. Biz de bu saati sporla geçiriyoruz. Zaten böyle bir etkinliğe alışan insanlar bırakamazlar. Beden alışınca bu sporu ister hâle geliyor. Spor, dostluğun, kardeşliğin ve ortak spor amacıyla bir araya gelmenin vesilesi olup, spordan dostluğa geçiş sağlanıyor.” dediler.

Sabah saatlerinde böyle bir topluluğu gören diğer yürüyüşçüler bu serbest topluluğun birlikteliğini, dayanışmasını tebriklerle karşılıyorlar. Topluluğun en dikkat çeken özelliği, farklı görüş ve düşüncedeki, farklı meslek gruplarındaki insanların spor vesilesiyle bir araya gelmeleri ve ortak bir spor faaliyeti etrafında buluşmaları.

Bu günlük yürüyüşe, koşuya olan vatandaş ilgisini gören belediye yetkilileri de, bir spor hocası görevlendirerek, bu yapılan sabah etkinliğini daha kurallara uygun ve daha düzenli hâle getirmiş.

Spor sorumlusu hoca, halka da seslenerek, “Lütfen kendinize, günde bir saat de olsa zaman ayırın. Bu çok faydalı. Hem strese iyi geliyor spor hem de güne daha dinamik başlamaya katkı sağlıyor. Spor yapan insan, hayatta karşılaştığı problemlerle daha güçlü savaşıyor. Sosyal dayanışma refleksi gelişiyor. Kendi içinde ve diğer insanlarla daha pozitif ilişkiler kuruyor. Aynı zamanda günlük 30 dk. Yürüyüş pek çok hastalıkların da önleyicisi oluyor. Her yaştan vatandaşlarımızı bu güzel saatte yürümeye, koşmaya davet ediyoruz. Yürüyüş sonunda da hareketler yaparak vücudumuzu daha dinamik hâle getiriyoruz.” dedi.

Günlük sabah yürüyüşlerine katılan ilgililerin görüş ve düşünceleri ise şöyle:

Halil Özkatar, (Haliliye Belediyesi, Spor Etkinliği Sorumlusu)

SPOR, GÜNÜ OLUMLU ETKİLİYOR

Spor, günümüzü olumlu etkiliyor. İnsanlar sporla güne başlayınca fizyolojik ve psikolojik olarak kendini iyi hissediyor. Güne pozitif başlıyor. Bu etki gün içindeki bütün aktiviteleri, insan ilişkilerini, alışverişi, eğitimci ise öğrenci ilişkilerini olumlu etkiliyor.

Haftanın beş günü saat 06.00-08.30 arası dört yıldır sabah sporlarımız devam ediyor. Haliliye Belediyemizin bir projesi olarak başladı ve ciddî ilgi gördü, devam ediyor. Zaten daha önce de bu tür etkinlikler vardı, şimdi daha düzenli hâle geldi. Her yaştan insan katılabiliyor. Belediyelerimiz spor olarak da vatandaşın yanında. İnsanlarımız katılım sağlıyor. Spor, hayat sayacını durdurmak gibi bir etki yapıyor. İnsan spor yapınca gençleşiyor. Enerji katıyor, güne iyi başlıyorsun. Sen enerji katıyorsun insanlara. Biz de yürüyüşlerden sonra hareketler olarak katkıda bulunuyoruz. Hem kendimiz hem de spor ilgilileriyle geniş bir dostluk halkası oluşturduk. Bu birliktelik yaygınlaşırsa şehrin kültürel zenginliğine katkı sağlar, daha güler yüzlü insanlar hâline geliriz. İnsan birlikte spor yaptığı kişi ile dost olur. Aynı etkinlik etrafında bir araya gelmek insan ilişkilerini de olumlu etkiliyor.

Zaman zaman belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum üyeleri, ticaret erbaşı kişiler, esnaflar, gençler bu etkinliğe katılıyor. Bu sporun yaygınlaşmasını istiyoruz. Onun için de yerel yetkililer, üniversite hocaları, spor eğitimcileri bu farkındalığa katkı sunmalıdırlar. Sporu hayatımıza dahil etmek zorundayız. Sağlıklı fertler ve sağlıklı bir toplum ancak böyle mümkün olabilir. Herkesi günlük sabah yürüyüşlerine davet ediyoruz.

Süleyman Hicri (Kasaptaşı Gençleri Topluluğu Kurucusu)

Sporla, dostluk köprüleri kuruluyor

On yıldır sürdürüyoruz. Grubumuz üç yüz kişi kadar. Pek çok etkinlikler yapıyoruz. Yerel ürünleri tanıtan koşular yaptık. Midye yarışı, isot yarışı, yoğurt yarışı, Karaköprü narı yarışı gibi yerel ürünleri tanıtıyoruz. Sonra koşu yanında yüzmeye başladık. Yüzme grubumuz var. Boğaziçi ve Çanakkale yüzmelerine katıldık. Arkadaşlarımız birbirimizi motive ediyor. Bu birliktelik bizi bir arada tutuyor. Birlikteliğimiz sadece burada kalmıyor. Bağ evi oturumları yapıyoruz. Zaman zaman buranın dışında da bir araya geliyoruz. Burası vesile oldu. Burada siyaset yok. Tek hedefimiz spor. Kötü alışkanlıklar bir kenara bırakılıyor. Aktivite kişiyi genç tutuyor. Her insan mutlaka kendine bir saat zaman ayırmalı. Sabah saati tam da güzel saat. Güneşin ilk ışıkları oldukça insana iyi geliyor. Bu birliktelik birbirimizi arayıp sormayı beraberinde getiriyor. Güzel ilişkiler kuruluyor. Dostluk gelişiyor burada. Bağlarımız artıyor.

Mustafa Zahit (Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan V.)

SPOR, FARKLILIKLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Spor, bizi bir araya getirdi. Güne sporla başlamak çok yönlü katkı sağlıyor. Her şeyden daha sağlıklı ve dinamik olarak güne başlıyoruz. Burada siyasetçiler, bürokratlar ve farklı iş kollarından birçok insan bir araya geliyor. Birbirimizin düğünlerine, taziyelerine gidiyoruz. Birbirimizi arayıp soruyoruz. Teşvik ediyoruz. Spor bizim günlük ilişkilerimizi olumlu etkiliyor. Şimdilerde yüzme etkinliği yapıyoruz. Artık farklı illerde koşu ve yüzmelere katılıyoruz. Buradaki arkadaşlar üniversite ile belediye ile etkinlikler üstleniyor ve olumlu toplum hayatına olumlu katkılar yapıyor.

Belediye başkanları, oda başkanları ve diğer şehirdeki esnaflar yürüyüşe katılıyor. Bu bir şehir buluşması gibi oluyor. Spor ayrıca bizim kendimize ayırdığımız bir zaman dilimi oluyor. Kamuda isek zaten gün orada geçiyor. Eve dönünce aile ve çocuklarımıza zaman ayırıyoruz. İşte buradaki spor saati sadece bizim kendimize ayırdığımız vakit oluyor. Günde bir saat de olsa insanlarımızın bu iyiliği kendilerine yapmalarını öneriyoruz.

Mehmet Fayiz Hatipoğlu, (Makine Mühendisi)

SPOR, BİRLEŞTİRİCİ BİR ETKİYE SAHİP

Mümkün olduğunca biz de sabah yürüyüşlerine katılmaya çalışıyoruz. Spor, sadece bir fiziksel aktivite olarak kalmıyor; arkadaşlık ilişkileri sayesinde sosyal bir boyut kazanıyor. Bu vesileyle yeni insanlarla tanışıyor, dostlukları pekiştiriyoruz. Aynı zamanda kendimize de önemli bir katkı sağlıyoruz. Hayatın diğer alanlarında da zaman zaman bir araya geliyoruz. Sporun en güzel yanı, birleştirici gücü. Sporun hayatımıza kattığı sağlıklı hayat boyutu ise apayrı bir değer. İnsan, spor yaptıktan sonra kendini daha zinde ve güçlü hissediyor. Başlangıçta zor gelse de, zamanla alışılıyor ve spor hayatın bir parçası hâline geliyor. Sporla güne başlamak, hangi işle meşgulsek o işi daha verimli kılıyor. Herkesi spora davet ediyorum.

İlhan Cevheri, (Harran Üniversitesi, Öğretim Üyesi)

Spor, sabahın dİnç saatini yakalamak demektir

Sabah saatlerinde, mesai öncesinde spor yapmak son derece olumlu bir etki meydana getiriyor. Her kesimden katılımcılar burada bir araya geliyor; üniversitelerden, eğitim camiasından ve ticaret dünyasından insanlar spor yapıyor. Spor sayesinde vücudumuzdaki negatif unsurlardan kurtuluyor, toksinleri atarak daha zinde bir hayata adım atıyoruz. Vücudun hantallığı giderken, hayata daha pozitif bakmaya başlıyoruz. Güne fazladan bir enerjiyle başlıyoruz. Temiz havada, tabiatın uyandığı bu saatlerde spor yapmak, bu olumlu enerjiye katılmak anlamına geliyor. Yürürken veya koşarken yanınızdaki arkadaşınızla sohbet etmek insana iyi geliyor, bir önceki günün yorgunluğunu atıyorsunuz ve kendinizi daha dinç hissediyorsunuz.

Bu saatlerde spor yapmamak aslında kayıp; çünkü bu vakit “kerahat vakti” olarak bilinir, yani uyunmaması gereken bir zaman dilimidir. Sabah saatlerinde spor yapmak, insanın kendine ayırdığı bir zaman dilimi olduğu için de olumlu duyguların gelişmesine de katkı sağlıyor. Hatta bazen camiden sabah namazından çıkıp yürüyüşe katılan insanlar oluyor, bu da spor için harika bir zaman dilimi oluşturuyor. Spor, aynı zamanda bedenimize verilen emaneti korumak ve ona iyi bakmak anlamına geliyor. Sağlıklı bir bedene sahip olmayan insan, ne ibadetlerinde ne de hizmetlerinde tam anlamıyla verimli olabiliyor. Bu nedenle, sporun çok yönlü faydalarını görüyoruz. Özellikle gençleri bu sabah saatlerinde yürüyüşe katılmaya davet ediyorum.

Ramazan İzol, (Kasaptaşı Gençleri Topluluğu Başkanı)

Spor, pek çok hastalıkların önleyicisidir

Sabahın erken saatlerinde buraya geliyoruz. Amacımız sağlıklı bir hayata kavuşmak. Buradaki spor etkinliğinin obezite, durağanlıktan gelen hastalıklar ile mücadele gibi pek çok olumlu etkileri var. Adana, Gaziantep gibi pek çok illerde koşu etkinliklerine katılan arkadaşlarımız var. Yüzmeye katılan ve güzel başarılar elde eden arkadaşlarımız var. Bu bizi mutlu ediyor. Bütün vatandaşlarımızı sağlıklı hayat etkinliklerine bekliyoruz.

Mahmut Dikayak, (Edebiyat Öğretmeni)

Sporda farklı İş kolları birbirini tanıyor

Halkta spor farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da bizzat kendimiz katılarak yapıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Daha sağlıklı oluyoruz. Sağlıklı hayat herkesin ihtiyaç duyduğu bir konu. Sabah yürüyüşü ile başlayan etkinliğimiz daha sonra hoca eşliğinde hareketlere geçiyor. Bu spor etkinliği sadece spor olarak kalmıyor. Şehirdeki farklı iş kollarındaki arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Bir sağlıklı hayat camiası olarak Urfa’da bu etkinliğin neler getireceğini insanlara hem anlatıyoruz hem de uygulamalı olarak gösteriyoruz. Sağlıklı bir hayat için egzersiz, yürüme, koşma, yüzme gibi etkinlikler yapılmaktadır. Spor etrafında burada farklı görüş ve düşüncelere saygı duyarak her şeyi konuşuyoruz. Mesela sadece aynı görüşteki insanların etkinliklere katılması değil, önemli olan çeşitliliğin sağlanmasıdır. Spor birleştirici bir özelliğe sahip. Biz bunu bu etkinliğimizde yaşıyoruz.

Konu ile ilgili görüş ve düşünce paylaşan Kasaptaşı Gençleri Topluluğu üyeleri, sporun birleştirici gücüne dikkat çektiler. Bu saatte spor yaparak daha mutlu olduklarını ifade ettiler ve genç, yaşlı bütün insanları bu tür spor etkinliklerine katılmaya davet ettiler.

İbrahim Coşkun (Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı)

Spor, disiplin ve başarıdır

Spor, disiplin, azim, sabır ve kararlılık gerektiren sosyal hayatımızın bir parçası hâline gelmiştir. Her gün Kasaptaşı’nda düzenli aralıklarla spor (yürüyüş ve koşu) yaparak zinde kalmayı ve güne daha enerjik bir şekilde başlamanın anahtarı olmuştur. Belli bir aşamadan sonra alışkanlık hâline getirdiğiniz spor artık günümüzün belli bir peryodu olarak mutlaka gerçekleştirmeye çalıştığımız bir aktivite şekline dönüşmüştür. Özellikle gençlere, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve sağlıklı bir hayat sürdürmek için spor yapmaları tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Çünkü spor, masrafsız ve sağlık açısından oldukça kazançlı bir uğraş.

Özellikle yerel yöneticilerimizde de bu tür parklar yaptıkları zaman yürüyüş yolları da yapılarak bu ilginin artmasına yardımcı olmaları gerekir.

Buradan da Kasaptaşı Gençlerini ve etkinliğe gönüllü olarak katılanları selamlıyorum.

Sebahattin YAŞAR (Eğitimci-Yazar)

Spor, eğitici bir faaliyettir

Şanlıurfa Kasaptaşı parkında yapılan bu sabah yürüyüşü etkinliklerini ben de tebrik ediyorum. Sabah yürüyüşlerini seven ve uygulayan birisi olarak ben de bu birlikteliği anlamlı buluyorum ve ben de zaman zaman katılıyorum. Tabiî parkın alt yapısı yürüyüşe müsait, onun için tercih ediliyor. Her mahalde aslında böyle yürüyüş ortamları yapılmalıdır. Karaköprü semtinde de böyle bir geniş park ve yürüyüş parkuru inşa edilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum ve talep ediyorum. Biz dört beş kilometreden buraya yürümeye geliyoruz. Belediyeler bu imkânları oluşturmak için varlar. Özellikle de buradaki birliktelik ve spor etrafında oluşan dostluk görülmeye değer. Ben de bu spor birlikteliğini tebrik ediyorum ve yaygınlaşması için yerel yönetimlere alt yapı oluşturmaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Sporun kaynaştıran, birleştiren ve dostluk oluşturan bir özelliği var. Yeni Asya gazetemizin bu etkinliğe olan ilgisini ve bu faaliyetle ilgilenenleri tebrik ediyorum.

İbrahim Halil Akman, (Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir)

Spor, sınırlarımızı aşmaktır

On yıldan beri devam etmekte olan bir gönüllü spor organizasyonun içindeyiz. Bu birliktelik spor ötesi bir şey, yani bir zevk, bir mutluluk. Bir aile birlikteliğine, bir kültürel birlikteliğe dönüştü. Yerel bir aktivite alanını genişletti ve şimdilerde bazı arkadaşlarımız farklı şehirlerdeki koşulara, yürüyüşlere, yüzmelere katılıyorlar. Pek çok yerel yarışmalar yapıldı. Yerel ürünler tanıtılıyor. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Birbirimizden haberimiz oluyor. Gelmeyen hemen aranıyor. Bu birliktelik bir haz veriyor insana. Alışınca bırakılmıyor. Ter dökmeye alışınca bırakılmıyor. Yani bu etkinliğin içinde ter var. Spor; sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Zamanımızı daha güzel ve anlamlı bir faaliyetle geçirmeye vesile oluyor. Sporda mutluluk var, başarı var, önünü görmek var, emanete sahip çıkmak var, herkesi kendi şehirlerindeki serbest spor aktivitelerine davet ediyoruz. İnsanlar spora ilgi gösterirse ülke iyimser, mutlu, başarılı ve iyi alışkanlıkları olan insanlarla dolar. Bu da toplum mutluluğuna dönüşür.

Sabah yürüyüşlerini ele aldığımız bu çalışma bir başlangıç niteliğinde görünüyor.

Sporun ne kadar çok amaca hizmet ettiğini bu çalışmadan çıkardığımız notlar sayesinde fark ettik. Belki ilerleyen dönemlerde, sporun uzmanlarından daha derin bilgiler edinme ya da bizzat tecrübe ettikleri uygulamaları dinleme fırsatı buluruz. Ne mutlu spor yapanlara ve sporu hayatına dahil edenlere!

-SON-