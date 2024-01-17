12 Avrupa ülkesi seçime gidiyor

Avrupa Parlamentosu’nu önümüzdeki beş yıl boyunca yenileyecek olan ve merakla beklenen seçime ek olarak, Avrupa’da bu yıl başkanlık, yasama ve yerel olmak üzere pek çok seçim yapılması da planlanıyor.

Savaşların ve ekonomik krizlerin gölgesinde 2024’e giren dünyada rekor bir seçim yılı yaşanacak. Yıl sonuna kadar dünya çapında en az 4,1 milyar insan sandık başına çağrılacak. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil ediyor. Avrupa Birliği’nde de ulusal seçimlerin yanısıra, 6-9 Haziran 2024 günleri arasında AB’ye üye 27 ülkede yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 400 milyondan fazla seçmen sandığa davet edildi. Her biri ayrı özel öneme sahip olacak bu ulusal seçimler, Avrupa’nın geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Avrupa’da, 6’sı AB üyesi ülkeler olmak üzere, en az 12 devlet ve hükümet başkanı, bu yıl sandıkta sınav verecek. Haber Merkezi

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