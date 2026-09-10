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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Trump: "Konuyu İsrail ile görüşeceğim"

10 Eylül 2026, Perşembe 01:30
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "harika" geçtiğini belirterek, Putin'in Ukrayna konusunda anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin İsrail yerleşimleriyle ticarete kısıtlama getirme kararını da İsrail ile görüşeceğini açıkladı.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin "harika" geçtiğini belirterek, Putin'in Ukrayna konusunda anlaşma yapmak istediğini söyledi. Trump, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete kısıtlama getirme kararını da İsrail ile görüşeceğini açıkladı.

Trump, Washington’dan Texas’a hareketi öncesinde havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"İKİ LİDER BİRBİRİNDEN NEFRET EDİYOR"

Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dair Trump, "Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor. Eğer Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında neden bugüne kadar anlaşma sağlanamadığı sorusuna da cevap veren Trump, iki liderin "birbirinden nefret ettiğini" ifade etti.

Bir barış anlaşmasına ulaşılması için her iki liderle de görüştüğünü belirten Trump, iki lider arasında doğrudan görüşmeye de açık olduğu mesajını verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat süren Trump-Putin görüşmesini “yapıcı” ve “samimi” olarak nitelendirmiş; görüşmede Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova ve Kiev’deki temaslarının da ele alındığını bildirmişti.

"BUNU YENİ GÖRDÜM. İSRAİL İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Trump, aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete yönelik kısıtlama kararı hakkında da konuştu.

ABD’nin bu adıma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya Trump, "Bunu yeni gördüm. Bu konuyu İsrail ile görüşeceğim ve ne düşündüklerini öğreneceğim. Neler olup bittiğini anlıyorum ancak bunun neden birdenbire şimdi gerçekleştiğini öğrenmek istiyorum" cevabını verdi.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ticaretine yönelik kısıtlamalar getirme yönünde adım atacaklarını açıklamıştı.

"İRAN'LA SAVAŞ SEÇİMLERDEN HEMEN SONRA SONA ERECEK"

Trump, İran'la şu anda aktif olarak herhangi bir müzakere yürütmediklerini de belirtti. ABD'de benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair bir soruyu cevaplarken 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret eden Trump, "Bence savaş seçimlerden hemen sonra sona erecek. Çünkü artık daha fazla dayanamazlar" dedi.

İran'ın ABD'deki Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Trump, bu iddiasına ilişkin ayrıntı vermedi. Trump, İran'la savaşın temel amacının Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu yineledi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de konuşan Trump, ABD donanmasının bölgede "tam kontrol" sahibi olduğunu savunarak, boğazdan her gün çok sayıda petrol tankerinin geçtiğini ifade etti. Ankara-ANKA

Etiketler: ABD, İsrail, İran, Rusya, Ukrayna, Putin, Zelensky, 12 ülke, Ticari yaptırım
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