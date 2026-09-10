Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı yetkilisi çıktı

Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı'na giderken motor arızası sebebiyle Rize açıklarında denize acil iniş yapan özel uçağın pilotunun, Avrupa Sayıştayı'nda görev yapan Belçika uyruklu Werner Vlasselaer olduğu belirlendi.

Gürcistan'ın Batum şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı'na giderken motor arızası sebebiyle Rize açıklarında denize acil iniş yapan özel uçağın pilotunun, Avrupa Sayıştayı'nda görev yapan Belçika uyruklu Werner Vlasselaer olduğu belirlendi.

Rize açıklarında motor arızası sebebiyle denize acil iniş yapan F-JIGU tescilli uçağın pilotunun, Avrupa Sayıştayı üyesi Jan Gregor'un kabine şefi Werner Vlasselaer olduğu belirlendi. Vlasselaer ve beraberindeki Christian Peiffer kazadan yara almadan kurtarıldı.

Rize Valiliği, uçakta Vlasselaer ile Christian Peiffer'in bulunduğunu ve iki kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıklamıştı. Uçuş takip verilerine göre kazaya karışan uçağın F-JIGU tescilli Aerospool WT9 Dynamic olduğu belirlendi. Uçağın, “Private Pilot Expedition to Georgia 2026” (2026 Gürcistan Özel Pilotlar Uçuş Gezisi) organizasyonuna katıldığı belirlendi. Organizasyonun katılımcı kayıtlarında Werner Vlasselaer uçağın sorumlu pilotu, Christian Peiffer ise mürettebat üyesi olarak yer alıyor.

Avrupa Birliği'nin resmi kayıtlarında Vlasselaer, Avrupa Sayıştayı'nın Çek Cumhuriyeti’nden üyesi Jan Gregor'un kabine şefi olarak yer alıyor. Vlasselaer, Sayıştay üyesi Gregor'un kabinesinin başında aktif olarak görev yapıyor.

Ankara-ANKA