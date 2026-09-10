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10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

10 Eylül 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr edenler görmedi mi ki, gökler ve yer bitişik iken Biz onları birbirinden koparıp ayırdık? Her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?

Enbiyâ Suresi: 30

HADİS:

Sana komşu olana güzel davran ki tam Müslüman olasın.

Camiü’s-Sağir, No: 3053

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