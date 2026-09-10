Körfez’de tehlikeli tırmanış

Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt, Lübnan, Yemen, Filistin ve Körfez İşbirliği Konseyinden, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın 4 kentini hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları “en güçlü şekilde” kınandı. Açıklamada, saldırıların “tehlikeli bir tırmanış, Suudi Arabistan’ın egemenliğinin ihlali ve halkının güvenliğine yönelik tehdit” olduğu belirtildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Husilerin sivil ve ekonomik tesisleri hedef almasını ve Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürmesini kınadı. Açıklamada, saldırıların “Suudi Arabistan’ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü de tehdit ettiği” belirtildi.

“Uluslararası hukukun ihlâli”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları “en güçlü ifadelerle” kınayarak bunları “tehlikeli bir tırmanış” ve Suudi Arabistan’ın egemenliği, güvenliği ve istikrarının ihlali olarak nitelendirdi. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Husilerin Suudi Arabistan’ın güneyini hedef alan saldırıları ile sivilleri ve tesisleri hedef almasının “tüm uluslararası hukuk kurallarının açık ihlali” olduğunu belirtti. Budeyvi, sivil tesislerin hedef alınmasının “hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyecek ve kınanması gereken bir terör eylemi” olduğunu kaydetti.