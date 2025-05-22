2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldü

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen silâhlı saldırıda İsrail’in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin öldüğünü bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ahlâksız faili adalete teslim edeceğiz” ifadesini kullandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X’ten yaptığı açıklamada, silâhlı saldırının FBI’ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu. AA

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