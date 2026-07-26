Akın Gürlek’ten 'AHBAP' ve ‘Alo Adalet’ açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemdeki önemli adlî soruşturmalara dair değerlendirmelerde bulundu. AHBAP’a ilişkin deprem döneminde dernek bünyesinde 245 milyon dolar toplandığının tespit edildiğini ifade eden Gürlek “Haluk Levent, İzmir’den tekneyle Yunan adalarına kaçacaktı. 12 Temmuz’da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Telefonunu kapatınca savcılarımız harekete geçti. Pazar günü Haluk Levent’i aldılar” dedi.

Dernek ve Levent ile bağlantılı 41 şirketin finansal hareketlerinin, borç senetlerinin, taşınmaz devirlerinin ve aktarılan fonların inceleme altında olduğunu kaydetti. Çok sayıda vatandaşın mağduriyet beyanıyla şikayetçi olduğunu bildiren Gürlek, adlî adımların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Haber Merkezi *** ‘Alo Adalet’ hattı geliyor Adalet Bakanı Gürlek, yargı süreçlerini şeffaflaştırmayı amaçlayan “Alo Adalet” projesinin test aşamasında olduğunu ve kısa süre içinde hizmete gireceğini bildirdi. Sistem sayesinde vatandaşların dosyalarının hangi aşamada olduğunu, ne zaman sonuçlanacağını ve uzama gerekçelerini doğrudan muhatap bularak öğrenebileceğini ifade etti. Haber Merkezi

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