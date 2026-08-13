Motorinde ÖTV sıfırlandı

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Motorin türü bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ÖTV, 13-31 Ağustos döneminde litre başına sıfır olarak uygulanacak, ardından kademeli olarak artırılacak. Karara göre ilgili motorin türlerinde litre başına ÖTV tutarı, 13-31 Ağustos’ta 0 lira, 1-30 Eylül’de 3 lira, 1-31 Ekim’de 6 lira, 1-30 Kasım’da 9 lira, 1-31 Aralık’ta 12 lira olarak uygulanacak. AA

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