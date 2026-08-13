Vatandaş yardıma muhtaç

Türkiye’de sosyal yardımlara ihtiyaç duyan vatandaşların sayısı artıyor. Aşevi yardımından yararlananların sayısı 75 bin 589’a, kömür yardımı yapılan hane sayısı ise 1 milyon 302 bine ulaştı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinin Türkiye’de derinleşen yoksulluğu ortaya koyduğunu söyledi. Gürer, sosyal yardımlara muhtaç vatandaş sayısındaki artışın uygulanan ekonomik politikaların sonucu olduğunu belirtti. Aşevi yardımı hızla arttı Gürer’in verdiği bilgilere göre, 2024’te 65 bin 414 kişinin yararlandığı aşevi yardımından 2025’te 75 bin 589 kişi faydalandı. Böylece bir yılda yüzde 15,5 artış yaşandı. 2014’ten 2024’e kadar olan dönemde ise aşevi yardımı alanların sayısı yüzde 87 arttı. Yoksulluk büyüdü Gürer, sosyal yardım rakamlarının artmasının başarı olarak görülemeyeceğini belirterek, “Vatandaşın geliri insanca yaşamaya yetmiyorsa sosyal yardım rakamlarının artması, yoksulluğun büyüdüğünün göstergesidir” dedi. 1,3 milyon haneye kömür, 717 bin haneye doğalgaz yardımı 2025 kömür döneminde 899 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 1 milyon 302 bin 353 haneye toplam 1 milyon 143 bin 869 ton kömür dağıtılmasının onaylandığını belirten Gürer, bu tablonun ısınma ihtiyacının dahi sosyal yardımlarla karşılandığını gösterdiğini söyledi. Doğalgaz yardımından yararlanan hane sayısının 717 bin 773 olduğunu aktaran Gürer, bu yardımdan yararlanma şartları arasında hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgarî ücretin üçte birinden az olması kriterinin bulunduğunu hatırlattı. Gürer, sosyal yardım alanların sayısının artmasının değil, vatandaşların yardıma ihtiyaç duymayacağı ekonomik şartların oluşturulmasının başarı olduğunu vurguladı. Ankara - Mehmet Kara

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