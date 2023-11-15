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15 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

200 kişiyi toplu mezara gömdük

15 Kasım 2023, Çarşamba 21:34
İsrail ordusu 11 bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü Gazze’de ateşkes çağrılarını reddetmeyi sürdürürken, bölgenin kuzeyinde elektriği kesildiği için hizmet vermeyi sürdüren Şifa Hastanesi’ndeki durum kötüleşiyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre hastaneden Dr. Adnan Al-Bursh, 200 kişinin toplu mezara gömüldüğünü ve cesetlerin 100 hastane çalışanı tarafından altı saatte gömüldüğünü belirtti: Al-Bursh, “cesetlerin çürümeye başlamadan önce günlerce bekletildiğini”, toplu mezardan başka çare kalmadığını belirterek, “Sabah saat 08.30’da başladık, yerel saatle 15.00 gibi bitti” ifadelerini kullandı. Bahçede 120 ceset olduğu için kötü koku nedeniyle binalarda pencere açamadıklarını belirten doktor, diğer 80 cesedin de morgda tutulduğunu, çoğunun kadın ve çocuk olduğunu ekledi. 

 

Haber Merkezi

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