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14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

2011-2021 yılları dünyanın en sıcak 10 yılı oldu

14 Mayıs 2021, Cuma 11:38
Dünyanın en sıcak 10 yılı 2011-2020 yıllarında kaydedilirken 2020, sanayileşme öncesine göre 1,2 derece daha sıcak geçti.

Dünyanın en sıcak 10 yılı 2011-2020'de kaydedilirken, sanayileşmenin etkisiyle 2020, 1850-1900 yıllarına göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olarak kayıtlara geçti.

Her yıl ısınan dünya, okyanuslar ve eriyen buzullar nedeniyle yaşanan iklim sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 15 Mayıs "Dünya İklim Günü" olarak kutlanıyor.

Başta Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) olmak üzere, iklim konusunu inceleyen uluslararası kuruluşlar ve STK'ler ile iklim alanında araştırmalar yürüten akademisyenlerin çalışmalarından derlenen bilgilere göre küresel ısınma, okyanuslardaki ısınma ve iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle yavaşlasa da hayatı tehdit etmeye devam ediyor.

Sanayileşme öncesi olarak kabul edilen 1850-1900 yıllarına oranla sıcaklığı 1,2 santigrat derece daha fazla olan 2020, küçük bir farkla 2016'nın ardından en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 nedeniyle ulusal karantina ve kısıtlamaların uygulandığı 2020, küresel ısınmanın ve atmosfere karbondioksit salınımının ise yavaşladığı ancak durmadığı tarih olarak kaydedildi.

Geçen yıl özellikle kısıtlamaların küresel bazda uygulandığı nisanda atmosfere karbondioksit salınımı bir önceki yıla göre yüzde 17 azaldı ve 2006 seviyesine kadar düştü.

Haziran 2020'de değerler neredeyse 2019 değerlerine yeniden ulaştı. Karbondioksitin yeniden 2019 seviyelerine ulaşması dünyanın gelecek 5 yılda 1900 öncesine göre 1,5 derece daha ısınma ihtimalini de kuvvetlendirdi.

WMO verilerine göre dünya gelecek 5 yılda en az bir yılın sanayileşme öncesi dönemden 1,5 santigrat derece daha sıcak olma ihtimali yüzde 3 ile 24 arasında değişiyor. En az bir ayın 1900 öncesine göre 1,5 derece sıcak olma ihtimali yüzde 70 olarak ölçüldü.

AA

Etiketler: 2011-2021, dünya, sıcak
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