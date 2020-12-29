Bİrleşmİş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, trajedi ve gözyaşı ile geçen bir yılın ardından 2021’de umut ışıkları göründüğünü belirterek, “Hep birlikte tabiat ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, Kovid-19’u yenelim ve 2021’i şifa yılı yapalım. Ölümcül bir virüsten kurtulalım, bozuk ekonomileri ve toplumları iyileştirelim, bölünmüşlüğü iyileştirelim ve gezegeni iyileştirmeye başlayalım” dedi.

Guterres salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanların birbirlerine yardım eli uzattığına dikkati çekerek, birlik beraberlik ve dayanışma ile umut ışıklarının dünyanın her yerine ulaşacağını söyledi. AA

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