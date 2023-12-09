24 saatte 310 Filistinli daha öldürüldü

GAZZE’DEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ EŞREF EL-KUDRA, İSRAİL SALDIRILARINDA SON 24 SAATTE 310 FİLİSTİNLİNİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ VE TOPLAM CAN KAYBININ 17 BİN 487’YE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in 63 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi. İsrail’in okullarda ve yerleşim yerlerinde katliam ve soykırım işlediğini vurgulayan Kudra, saldırılarda son 24 saatte 310 Filistinlinin daha öldürüldüğünü ve toplam can kaybının 17 bin 487’ye yükseldiğini kaydetti. Kudra, son saldırılar sonrasında hastanelere 558 yaralının getirildiğini ve toplam yaralı sayının 46 bin 480’e çıktığını söyledi. Şu ana kadar 407’si yaralı ve 211’i hasta olmak üzere 618 kişinin Refah Sınır Kapısı’nı kullanarak Gazze’den ayrıldığını belirten Kudra, Gazze’de tedavi imkanı olmadığı için her gün onlarca yaralıyı kaybettiklerini dile getirdi. Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini vurguladı. Kudra, güneydeki sağlık sisteminin felaket seviyesinde olduğunu ve hastanelerdeki doluluğun yüzde 262 seviyesine ulaştığını aktardı. AA

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