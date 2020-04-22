36 ülkede kıtlık tehlikesi

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın açlık salgınıyla da karşı karşıya olduğunu belirterek, akıllı ve hızlı hareket edilmezse 36 ülkede kıtlık görülebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, dünyanın şu an sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla değil aynı zamanda “açlık salgınıyla” da karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak, en kötü senaryoya göre yaklaşık 36 ülkede kıtlık görülebileceğini söyledi. Beasley, BM Güvenlik Konseyi’ni video konferans yoluyla savaşlar ve silahlı çatışmaların sebep olduğu açlığın siviller üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirdi. Basley, Kovid-19 salgını başlamadan önce, 2020’de 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü insanî krizin yaşanacağı konusunda uyarıda bulunduklarını belirtti.

821 milyon kişi aç uyuyor

Beasley, Yemen, Suriye ve Güney Sudan’daki savaşların yanı sıra Doğu Afrika’daki çekirge istilâsı, tabiî afetler ve iklim değişikliğinin oluşturduğu sonuçlara dikkati çekerek, “Bugün Kovid-19 yüzünden sadece küresel bir sağlık pandemisi değil ayrıca küresel insanî bir felâketle karşı karşıyayız.” diye konuştu. Savaş bölgelerindeki milyonlarca kişinin her geçen gün kıtlığın eşiğine sürüklendiğinin altını çizen Beasley, “821 milyon kişi her gece yatağa aç giriyor ve kronik açlık çekiyor.” dedi. Salgının, ekonomi ve sağlık imkanları göz önünde bulundurulduğunda en fazla Afrika ve Orta Doğu için endişe verici sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Beasley, bu noktada küresel bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Beasley, şunları kaydetti: “Henüz kıtlık yok ama sizi uyarmam gerek. Eğer şimdi hazırlanmaz ve harekete geçmezsek ticaretteki aksamaları ve fon kesintilerini önleyemezsek sadece birkaç ay içinde birden fazla devasa kıtlıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Atacağımız adımlar sürdürülebilir gıda sistemleri ve barışçıl toplumlar oluşturup oluşturamayacağımızı belirleyecek. Zaman bizden yana değil, akıllı ve hızlı hareket etmek zorundayız.” Birleşmiş Milletler - aa