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22 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Cezaevleri hınca hınç dolu

22 Mayıs 2025, Perşembe 01:40
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ulvi Saran, Karar’da “Hınca hınç dolan cezaevleri neyi anlatıyor?” başlıklı bir yazı yazdı.

Türkiye’deki cezaevi nüfusu 24 ülkeyi geçti
Cezaevleri ıslahevi olmalı
Nasıl oluyor da azılı bir katil takip edilmiyor?
Cezaevleri ıslah etmiyor

Saran, “Türkiye, vahim bir “cezaevi yetersizliği” tablosuyla karşı karşıya… Cezaevleri %137 doluluk kapasitesiyle çalışıyor; yani mevcut kapasiteden %37 daha fazla mahkum var. Toplam 297 bin kapasiteli 396 cezaevinde kalan kişi sayısı, yaklaşık 405 bine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu sayı, aralarında San Marino, İzlanda ve Andorra’nın da yer aldığı 24 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Yani 113 bin kişiye aslında cezaevinde yer yok. Bu sebeple bazı cezaevi koğuşlarında mahkumların âdeta “istiflenmişçesine” yattıkları belirtiliyor” dedi.

Haber Merkezi

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