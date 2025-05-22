TRT hukuk devleti ilkesini ihlâl ediyor

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, TBMM Genel Kurulu’nda CHP’nin “TRT’nin tarafsızlığının araştırılması” için verdiği grup önerisi üzerinde konuştu.

TRT Genel Müdürü: Dakika dakika vermek zorundayım

TRT’ye yakışan nedir?

TRT Milletindir, tarafsız olmalıdır

Muhalefetten TRT’ye tepki Demir, TRT’nin kamuoyunun sağlıkla ve serbestçe oluşabilmesi için yayın yapmak, taraf tutmamak ve hiçbir siyasî partinin ya da grubun çıkarlarına alet olmamakla yükümlü olduğunu belirterek, “TRT, 85 milyon yurttaşımızın ortak malıdır. TRT, halkın doğru haber alma hakkını engellemekte, muhalefeti görmezden gelmekte, iktidarın sözcülüğünü üstlenmektedir. TRT, yalnızca tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı davranmıyor, aynı zamanda hukuk devleti ilkesini de ağır biçimde ihlâl ediyor” dedi. Demir, TRT’nin yargı süreci devam eden konularla ilgili yaptığı yayınlarla insanların masumiyet karinesini yok saydığını, toplum önünde suçlu ilan ettiğini dile getirdi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 324

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.