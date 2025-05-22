İslâm dünyası Gazze konusunda İspanya'yı örnek almalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair, şunları söyledi:

Sözün eyleme dönüşme vakti - İspanya: AB, İsrail’e acil baskı yapsın "Arap kralları ve emirleri, Trump'la imzaladıkları 3,2 trilyon dolarlık ticaret anlaşmalarına 'Gazze'de işgalin bitmesi' şartını koysalardı, bugün Gazze için de güneş doğmuş, İsrail'in yaktığı ateş sönmüş olacaktı. Ne yazık ki böyle bir dertleri yok. Tarih, vicdansız ve merhametsiz emirleri lanetle anmaya hazırlanırken, biz, bize düşeni yapmalıyız. İspanya Başbakanı ve hükümetinin, soykırımcı İsrail'e verdiği tepki, Müslüman devletlerin müşterek tepkisi haline gelmelidir. Terörist İsrail derhal durdurulmalı, Filistin topraklarından sökülüp atılmalıdır." AA

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