47 ilde DEAŞ operasyonu: 298 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 47 ilde düzenlenen operasyonlarda 298 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 47 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüte finans sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 298 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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